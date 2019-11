TRANSFORM CREW DRUGI PUT U SHOWU OSVOJILI ZLATNI GUMB: ‘Ovo je bila najzabavnija koreografija ikada!’

Žiri je plesnu skupinu Transform crew odlučio direktno plasirati u polufinale

Posljednja epizoda Supertalenta predstavila je natjecatelje koji su svojim talentom oduševili, a poneki i iznenadili žiri. Plesna skupina Transform crew jedna je od onih koji su izazvali oduševljenje kod žirija, a Maja im je stisnula zlatni gumb te ih tako lansirala direktno u polufinale. „Vi ste toliko zabavni da bi čovjek s vama otišao na pozornicu i plesao. Svi se smijete, toliko uživate, ujednačeni ste kao da ste na nekom gumbu, muzika vam je bila fenomenalna, svi ste sjajni, a onaj tko je radio koreografiju trebate mu dati zlatnu polugu, ovo je bila najzabavnija koreografija ikada!

Prvi zlatni gumb osvojili 2016.

“Dame i gospodo, ovo je bilo najbolje ikada!“ ushićena je bila Maja, Davor je kazao kako bi trebali biti ogledan primjerak plesne skupine koja se prijavljuje na Supertalent, a Martina je komentirala: „Ja manje od ovoga doista nisam očekivala, jer ste me toliko razmazili i svaki put kada sam vas gledala to je uvijek bilo drugačije, svježe, a uvijek s tako jednim tipičnim Tranfsform potpisom kojeg obožavam. Osvrnut ću se na moment koji ne umanjuje vrijednost svega ovoga, a to je koliko promišljate, dakle vi svi imate brendirane Transform crew tenisice.“ Transform crewu ovo je drugi zlatni gumb, a prvi su osvojili 2016. godine. „Drugi put smo na Supertalentu i drugi put zlatni gumb, stvarno nismo očekivali! Kada imamo ovakvu ekipu oko sebe s kojom toliko predano možemo raditi, mislim da oni to zaslužuju!“ zaključio je voditelj grupe Davor Ćirković.

Žiri su također oduševili Mario i Patricija, koji su se predstavili akrobatskim rock’n’rollom. „Ja volim uvijek pogledati dobar akrobatski rock’n’roll. Bili ste dovoljno snažni, atraktivni, vjerujem da možete ponuditi još više tih akrobacija i prevrtanja“ poručio im je Davor, a jednako impresioniran bio je i trbušnom plesačicom Nikolinom Stepić. „Hvala ti što smo napokon vidjeli ne samo ljepotu ženskog tijela koja je uvijek prisutna kod trbušnih plesačica, već smo vidjeli i pravu plesačku tehniku i strast što je najbitnije“ poručila joj je Martina.