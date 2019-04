TRAGIČNA SMRT MANEKENKE KOJU SVIJET PAMTI S RONALDOVOG VJENČANJA: Skočila u ocean kako bi spasila štence pa se utopila

View this post on Instagram

Para @perfectwayfashion !! Como a maioria das mulheres eu amoooo um look all black e uma proposta super bacana de usar um look all black é misturar as texturas das peças , neste caso , usei calça de couro , jaqueta de veludo e blusa de telinha , eu amei !! Vcs gostaram do look @perfectwayfashion ?? Fotos @savyomarcos