TOŠIĆ JE I PRIJE VARAO KARLEUŠU? Zbog lascivnih poruka koje je slao koleginoj seksi supruzi zamalo pobrao batine

Jučer je u srpskim medijima odjeknula vijest kako suprug Jelene Karleuše već nekoliko mjeseci ima ljubavnicu, srpsku manekenku Sofiju Milošević, koja ga redovito posjećuje u Kini. No, ona navodno nije jedina na koju je ovaj srpski nogometaš bacio oko otkad je u braku s pjevačicom čiji je seks skandal s Ognjenom Vranješom top tema u svim regionalnim medijima.

Proslavljeni srpski nogometaš Zoran Tošić Bambi priznaje da je šokiran informacijom koja se pojavila u medijima, a tiče se navodne afere njegove supruge Jovane s Duškom Tošićem. Muž Jelene Karleuše je, navodno, zavodio Bambijevu ženu, slao joj poruke i poklone, a u jednom SMS-u napisao joj je kako je odabrala dobro prezime, ali je pogriješila s imenom, prenosi Kurir.

Zamalo dobio batine

Duško je, navodno, aludirao na to što se njegov kolega i on jednako prezivaju. Zbog ovih poruka, Jelenin muž je umalo dobio batine, tvrde pojedini mediji. Na ove informacije, Zoran Tošić Bambi nije ostao imun te je otvorio dušu.

“S Duškom sam u fenomenalnom odnosu i gluposti su da sam ga htio tući. Što se tiče toga da mi se motao oko supruge, znao bih da je tako i nemam komentar na tu priču, niti ću takvoj priči davati pažnju”, rekao je on i nastavio:

Apel za javnost

“Ako se Jovani moji kolege udvaraju, budite sigurni da ću biti u to upućen i da me to apsolutno ne brine. Svatko radi kako misli da treba. Ni s kim od kolega nikada nisam imao problema, a Duška smatram dobrim dečkom i želim mu sve najbolje. Tučnjave i skandale vas molim da ne povezujete sa mnom, ja nisam taj tip čovjeka”, rekao je Bambi i dodao da on vodi drugačiji stil života.

“Nikada nisam volio skandale i uplitanja u sukobe s kolegama. Bavim se sportom, ne aferama! Gledam svoj život, svoju obitelj, karijeru i ne zanima me što se događa u tim estradnim vodama, kojima, ponavljam, ne pripadam”, poručio je Bambi.