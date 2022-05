Pjevač Tony Cetinski (52) od početka pandemije je negodovao zbog oštrih mjera koje je Vlada uvela kako bi spriječila daljnje širenje koronavirusa, čak je pjevao i na jednom od prosvjeda protiv mjera.

'Živimo dosta skromno'

Tony se na Radio Dalmaciji osvrnuo na epidemiološke mjere koje su mnogim glazbenicima zagorčale život jer za vrijeme pandemije bilo je nemoguće održavati koncerte.

"Jedva sam preživio. Nije tu stvar financijski jer se čovjek nakon 30 godina karijere navikne da mora štedjeti. Supruga i ja nemamo taj lifestyle, što se možda čini ljudima na vani da estrada živi nešto glamurozno. Mi živimo dosta skromno i normalno, ništa drugačije od normalnog čovjeka. Trudimo se ne trošiti na gluposti", ispričao je pjevač.

Još nije uživo vidio unuku

Međutim, Tonyju je najteže palo to što nije mogao putovati tijekom pandemije pa tako nije mogao vidjeti svoju unuku koja s njegovim sinom Christianom i partnericom živi u Berlinu. No, obitelj Cetinski je doskočila i toj prepreci, čuju se svakodnevno putem videopoziva.

"Sada samo čekam pravi trenutak da idem u Berlin. Oni žive u Berlinu i nisam je još uživo vidio. Vidim je svaki dan preko videopoziva, igramo se koliko je to moguće preko tih telefona i kontaktiramo, ali moram ići do Berlina, moram se uputiti tamo i prigrliti je. Onda ću vam reći kakav je to osjećaj.

Zasad mislim da je to isto kao kad nekome ideš objašnjavati kako je biti roditelj. To ne možeš nikome objasniti dok ne postane roditelj, tako je i biti nono, ja mislim puta pet", zaključio je Tony.