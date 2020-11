TONY CETINSKI POZIVA LJUDE DA MOLE KRUNICU ZA TRUMPOVU POBJEDU: Uhvatio se i komunizma, pobačaja…

Tony je pratitelje opomenuo kako će se rezultati predsjedničkih izbora osjetiti u cijelom svijetu

Pjevač Tony Cetinski preko svog je Facebooka u podužem postu podržao Donalda Trumpa kojemu je glavni protivnik na aktualnim izborima za predsjednika SAD-a demokrat Joe Biden. Pozvao je svoje pratitelje da mole krunicu kako bi dosadašnji predsjednik Amerike i u sljedećem mandatu mogao obnašati tu funkciju.

“Draga braćo i sestre, jedan pomalo neobičajan poziv, objasnit ćemo i zašto. Nas nekoliko administratora ove Facebook stranice pozivamo vas da izmolite deseticu Gospine krunice za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Razloga je više, a jedan od njih su najčitaniji i najgledaniji mediji u Hrvatskoj koji prešućuju 80 posto onoga što se događa u Americi, dakle mogli bi reći da svjesno lažu”, napisao je Tony te je istaknuo kako Biden djeluje protiv nauka Katoličke Crkve.

“Istina je da se Trumpov protukandidat izjašnjava katolikom, ali gotovo sve što promiče u suprotnosti je s naukom Katoličke Crkve i kršćanstvom općenito: od zalaganja za pobačaja praktički do samog rođenja, do izjava da bi se djeci već od osam godina moralo omogućiti da operacijama i ‘tretmanima’ ako to žele mogu promijeniti spol!”.

‘Kršćani su svakodnevno suočeni s progonima’

Tony je pratitelje opomenuo kako će se rezultati predsjedničkih izbora osjetiti u cijelom svijetu.

“Iako većina nas živi u Hrvatskoj pa se možda zato pitate čemu ovaj poziv, znajte da će se rezultati američkih predsjedničkih izbora itekako osjetiti u cijelom svijetu, pa tako i kod nas jer ne radi se samo o politici, već i o obrani kršćanskih vrijednosti do kojih, kako nažalost možemo i vidjeti, sve manje drže i u Europi, kao i u Hrvatskoj”.

Cetinski se u nastavku svog obraćanja referirao na govor pape svetog Ivana Pavla II. u Philadelphiji 1976. godine u kojemu je opomenuo na stvari koje kulminiraju u svijetu, a potom je opet pozvao na molitvu za Trumpa.

“Komunizam se uz pomoć Kine i ‘progresivnih’ ‘filantropa’ širi svijetom, kršćani su svakodnevno suočeni s progonima pa i ubijanjima diljem svijeta, zato jedino molitvom i zajedništvom, naravno uz Božju pomoć, možemo nadvladati to zlo. Molimo za Donalda Trumpa, daleko od toga da je savršen, ali jedan od rijetkih koji će ustrajati u borbi za živote nerođenih (što je dokazao defundiranjem klinika za pobačaje) i kršćanske vrijednosti… Ako se ne slažete, nitko vas ne tjera moliti, samo se suzdržite od komentiranja. Božji blagoslov!”, napisao je Tony.