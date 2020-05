TONY CETINSKI POJASNIO ŠTO MISLI O CIJEPLJENJU I ČIPIRANJU, A NAJAVIO JE I TUŽBE: ‘Napravili su majmuna od mene’

Tony je, kaže, angažirao odvjetnika Branka Šerića koji će prvo podnijeti opomenu, a onda i tužbu protiv Radio Drave

Pjevač Tony Cetinski ekskluzivno je za Glas Istre Mladenu Radiću objasnio što misli o cijepljenu protiv koronavirusa i čipiranju građana.

“Nikada nisam radio live prijenose na Facebooku, niti mi je bila intencija dići nekakvu bunu ili biti neki revolucionar, nego sam u privatnom prijenosu, koji nije bio otvoren za javnost već samo za moje prijatelje, išao prodiskutirati što misle da će biti ako se to i nama desi da netko negdje potpiše u ime nas, svih građana, bez da nas pita, bez da o tome bude referendum, da potpišemo da smo na nešto obavezni.

Npr. da smo obavezni se cijepiti, iako nam nitko ne garantira kvalitetu cjepiva i da ono neće izazvati teške nuspojave po našu djecu”, rekao je te ja naglasio da ni u jednom trenutku nije rekao da će cjepivo poslužiti za čipiranje.

“Imate li pravo izbora? Ovako se stječe dojam da će netko u nekom državnom aparatu umjesto vas potpisati da se mi svi moramo obavezno čipirati, jer inače ako to napravimo bit ćemo izopćeni iz društva, nećemo se moći zaposliti, nećemo moći ići u banku podići novac i takve stvari. Ako danas dozvolimo da nas se bez pitanja natjera na cijepljenje, isto ćemo to doživjeti i s čipiranjem. Pitanje je hoćemo li to dozvoliti?”, kazao je.

Samo je postavio pitanje

Tony tvrdi kako su mediji sve to izokrenuli.

“Neki su mediji izokrenuli da sam ja baljezgao i kazao da kada nam ubace cjepivo pod krinkom da nas spase od Covida, da će nam ubaciti čip. Ja nisam to tvrdio, ja sam samo postavio pitanje”, pojasnio je te je dodao da će se on prvi cijepiti ukoliko se cjepivo pokaže bezopasno i djelotvorno.

“Sada, s odmakom mogu reći da ukoliko mi netko garantira sto posto i bude odgovoran da se mom djetetu ništa neće desiti, da je bilo koja vrsta cjepiva sto posto sigurna, ja ću se prvi cijepiti, ali to još nitko ne garantira, niti jedan doktor. Čak navodno osim onoga što proizvođač cjepiva napiše vi ne znate što još unutra može biti, niti će vam itko to otkriti. Ja sam samo postavio pitanje svojim prijateljima na Facebooku. Neki mediji su to izokrenuli i napravili majmuna od mene, da se, kao, bavim nečim za što nisam stručan…”.

Tony je, kaže, angažirao odvjetnika Branka Šerića koji će prvo podnijeti opomenu, a onda i tužbu protiv Radio Drave koji je najavio da više neće puštati njegove pjesme. Novac koji dobije dat će u dobrotvorne svrhe.