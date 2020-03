TONY CETINSKI ODSELIO IZ ROVINJA: Sa suprugom živi u stanu od 40 kvadrata: ‘Nikad nisam bio sretniji…’

Cetinski je sa suprugom Dubravskom iz Rovinja preselio u Opatiju gdje je otvorio školu pjevanja

Tony Cetinski preselio se u Opatiju gdje je nedavno otvorio školu pjevanja i tako osvario dugogodišnji san. Glazbenik je dosad sa suprugom Dubravkom živio u Rovinju, no zbog novog posla odlučio se na preseljenje. “Nije bilo planski, ali preselio sam se u Opatiju i to je prekrasno. Obožavam svoj Rovinj i tamo pripremam svoje zadnje ognjište, a ovdje živimo u 40-ak kvadrata. Supruga i ja i nikada nismo bili sretniji. Jednostavno moraš biti prisan kad živiš u 40-ak kvadrata”, rekao je Cetinski u razgovoru za IN Magazin.

Njegova supruga u Opatiji odlazi na terapije nakon što je doživjela moždani udar. “Dobro je, odmah po izlasku iz bolnice primijetio sam da je dobila neki stabilizator i shvatila je da ne mora u svemu biti olimpijski pobjednik. Dobila je tu neku umjerenu crtu i to mi se sviđa. U svakom zlu ima nešto dobro. Srećom, nije imala velikih posljedica”, dodao je.

Cetinski se priprema za koncert u Areni Zagreb koji će se održati 30. svibnja, dan prije njegovog rođendana. “Možda proslavimo rođendan na bini, ako ne onda na afteru sigurno”, rekao je.

