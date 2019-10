TONY CETINSKI OBJAVOM DIRNUO FANOVE DO SUZA: ‘Niti jedan poklon neće biti dovoljno dobar’

View this post on Instagram

Niti jedan poklon majci neće biti dovoljno dobar kao onaj kojeg je ona nama dala – ŽIVOT. Majčino srce je sinovljevo najljepše mjesto , pa čak ako smo već i sjedokosi. Svatko u svijetu ima samo jedno jedino takvo srce. Majka ❤️ DRAGA MAMA SRETAN TI ROĐENDAN❤️😘