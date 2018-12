TONIJU CETINSKOM URUČILI POSEBNO PRIZNANJE: ‘Ponosni smo na tebe, ti si naša zvijezda vodilja’

View this post on Instagram

Zahvalnica za nesebičnost u radu sa mladim izvođačima, vjernost i podršku. Tony, ponosni smo na tebe. Ti si naša zvijezda vodilja. Hvala mojoj obitelji @hit_records_official Ova mi zahvala znači više od bilo koje dijamantne ploče. Voli vas vaš Tony❤️🎅🏼