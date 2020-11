TOMISLAV ŠPIČEK OTKRIO: ‘Nakon infarkta sam izgubio deset kilograma, ali nisam baš na nekoj dijeti…’

Špičeka ćemo uskoro ponovno gledati na malim ekranima u božićnom izdanju emisije Tri, dva, jedan – kuhaj!

Tomislav Špiček, poznati chef i član žirija kulinarskog showa Tri, dva, jedan – kuhaj! krajem 2018. godine doživio je infarkt i završio u bolnici gdje je dočekao i Novu godinu. Dva tjedna kasnije pušten je kući i otad je promijenio način prehrane. Izbacio je slatko i počeo češće jesti variva, a meso i ugljikohidrate, tvrdi, jede rjeđe nego prije.

“Mogu reći da sam do sada izgubio deset kilograma, ali ne pridržavam se sada nekakvog režima. Ne jedem slatko, no to ću si priuštiti za Božić i ovako neke blagdane. Tada volim pojesti malo makovnjače i orehnjače. Pazim da preko tjedna ne jedem puno mesa i ugljikohidrata, radije kuhamo variva, a onda si za vikend dopustim malo više”, ispričao je za 24sata.

Nakon infarkta dao otkaz u restoranu

Zbog situacije s koronavirusom još nije posjetio liječnika. “Rekao mi je da budem doma ako mi je bolje i ako je sve u redu”, objasnio je Špiček koji je infarkt dobio zbog stresnog načina života. Otkrio je da su mu najveća podrška kći Paula i sin Ivan. Kad se početkom prošle godine vratio iz bolnice, u stanu su ga dočekali nova trenirka, tenisice i hladnjak pun povrća. Špiček je otkrio da je infarktu kumavao stres pa je odlučio dati otkaz u zagrebačkom restoranu gdje je bio chef kuhinje.

“Ipak kada si chef kuhinje, stalno te zovu i vječno si u tome, od jutra do navečer. A ja stvarno moram čuvati zdravlje”, rekao je tada. Nakon se odlučio povući s posla, bilo mu je puno lakše. “Sada radim prema potrebi, kada me netko zove. Držim se, ali ugostiteljstvo je u krizi, ne dobivam ponude za stalno zaposlenje. Nažalost, takva je situacija. No ja sam u redu što se toga tiče, imam puno vremena za sebe, puno sam s roditeljima”, ispričao je.

Poznatog chefa uskoro ćemo ponovno gledati na malim ekranima u božićnom izdanju emisije Tri, dva, jedan – kuhaj! gdje će ocjenjivati jela zajedno sa Željkom Klemenčić i Ivanom Pažaninom. Princip ocjenjivanja ostaje isti, a show će voditi Domagoj Jakopović Ribafish.