TOMISLAV ŠPIČEK NAKON INFARKTA OKRENUO PLOČU: Uz ove promjene uspio je skinuti čak deset kilograma

Špiček priznaje da se zbog radnih obveza i dinamičnog tempa ne uspijeva pridržavati stroge dijete, no i male promjene dovele su do rezultata

Nakon što je krajem prošle godine doživio infarkt, Tomislav Špiček postao je svjestan da mora promijeniti životne navike, a prije svega prehranu. Poznati kuhar i chef restorana “Kaptolska klet” i “Bracere” tvrdi da je izbacio gazirana pića i tjesteninu, a nastoji smanjiti pušenje te usporiti s radnim tempom. Uz ove promjene uspio je skinuti desetak kilograma.

Nije mu lako

Njegova obitelj bila je jako zabrinuta za njega, a brigu oko njegove prehrane odlučila je preuzeti kći Paula. “Kada su me pustili iz bolnice, doma me dočekala nova trenirka, nove tenisice, pun frižider povrća, pahuljice. Sve što nisam u životu jeo. I sad me Paula nadzire svaki dan. Prestrašno. Navečer me tjera ‘ajmo hodati, bez pardona. Ne idem svaki dan, sad sam malo to reducirao, pa je molim, cijeli dan sam na poslu, daj mi malo mira.

Jako me forsira i jako je žalosna ako se ne držim nečega što je zacrtala. Jučer me je zvala i pričala mi na telefon o nekoj keto dijeti. Valjda mi je sat vremena objašnjavala, a ja je preklinjem, Paula, daj me pusti”, tvrdi Špiček te ističe da je Paula za godinu i dva mjeseca uspjela smršaviti čak 20 kilograma, i to tako da je promijenila prehranu i uvela fizičku aktivnost”, rekao je za Jutarnji list.

Teško je je sve uskladiti

Ipak, priznaje da se zbog radnih obveza i dinamičnog tempa ne uspijeva u potpunosti pridržavati savjeta liječnika. “Teško je to s mojim načinom života. Morao bih preokrenuti doslovno sve da bi bilo kako treba. Trebao bih manje raditi, drukčije se ponašati kad je riječ o prehrani, okrenuti sve da bude onako kako doktori žele. Ali za takvu promjenu ne možeš imati ovaj tempo kakav ja imam.

Ja svako malo i pored posla u ‘Kaptolskoj kleti’ imam i neke dodatne projekte. Evo, prošle nedjelju bio sam u restoranu u 7 ujutro, radio do 15 h, i već u 16 h imao neku prezentaciji u jednom šoping-centru koja je trajala do 19 sati. Morao bih jako puno toga pustiti i maknuti se od toga da bi počeo živjeti onako kako bi trebao”, objasnio je.