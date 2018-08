TOM HARDY ŠOKIRAO OBOŽAVATELJICE LOŠOM VIJEŠĆU: ‘Ne znam što želim, ali ako ću biti brutalno iskren…’

Holivudski glumac je mnoge iznenadio svojom izjavom da mu je dosta glume, a pogotovo su tužne njegove obožavateljice.

Tom Hardy je zabrinuo svoje obožavatelje izjavom da razmišlja o povlačenju iz svijeta glume. U intervjuu za Esquire, glumac je rekao da mu je dosta i da ne zna što da učini.

“Osvojili ste Everest. Čudo je da ste uopće došli blizu te je**** planine, a kamoli se popeli. Želite li ići natrag i ponovno to učiniti? Ili želite sići s planine i otići na je**** plažu? Što vas vuče naprijed? U ovoj dobi, više ne znam. Ako ću biti brutalno iskren, želim nastaviti sa svojim životom”, rekao je Hardy.

Ducati SuperSport wow🔥🔥🔥🔥 🇮🇹🔥🔥🔥🐎🦄🤙🏻🌈🌈🌈🌈🏍💕💕💕💕🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇😇😇😇😇😇 A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Jan 28, 2018 at 7:31pm PST

Glumac trenutno promovira svoj novi film Venom, zbog čega je odvojen od obitelji. To mu očito jako teško pada, budući da razmišlja o promjeni profesije.

“Prešao sam granicu i postao javna ličnost. Prihvaćam da to do određenog stupnja znači da sam javno vlasništvo, iako im samo projiciram sliku sebe. No, loša strana bivanja preko granice je tama. Dovoljna je jedna osoba da prouzroči štetu. To me ne čini paranoičnim, to su samo činjenice”, objasnio je Hardy.