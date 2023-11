Nakon više od desetljeća bračnog života, u veljači 2001. godine, Tom Cruise je iznenadio javnost podnošenjem zahtjeva za razvod od glumice Nicole Kidman, tvrdeći da su "nepomirljive razlike" uzrok njihovog rastanka.

Dok su tabloidi nastojali otkriti pravi razlog koji stoji iza te odluke, francuski magazin Actustar objavio je šokantnu tvrdnju pornoglumca Chada Slatera, koji tvrdi da je imao intimnu vezu s Tomom, a da se njihov brak raspao kada je Nicole saznala za njihovu aferu, samo nekoliko dana prije nego što je Cruise podnio zahtjev za razvod.

Cruise je zbog tih optužbi odlučio podnijeti tužbu protiv Slatera tražeći odštetu do čak 100 milijuna dolara, a tvrdio je da je pornoglumac pokušao iskoristiti medijsku pažnju usmjerenu prema njegovom razvodu.

Dokazi o njegovoj seksualnoj orijentaciji

Nakon što je Cruise pokrenuo pravne korake, Michael Davis, urednik magazina Bold, uputio je zahtjev novinarima da pruže bilo kakve dokaze o seksualnoj orijentaciji glumca, nudeći nagradu od 500.000 dolara. Actustar je ubrzo objavio da ih je elektronskom poštom kontaktirala osoba koja tvrdi da je svjedočila i da posjeduje video dokaze koji potvrđuju da je Tom Cruise zapravo homoseksualac.

Cruise je podnio još jednu tužbu za klevetu, ovog puta protiv Davisa, u istom iznosu, od 100 milijuna dolara. Međutim, tužba je odbačena nakon što je izdavač priznao da je lagao o posjedovanju dokaza o glumčevim aferama s drugim muškarcima. Actustar je nakon toga povukao svoju priču.

Unatoč tome, Tom nije odustao od tužbe, dok se Slater nije branio niti podnio zahtjev za žalbu. Sud je donio presudu u korist Toma, ali odšteta je znatno smanjena zbog glumčevog nedolaska na ročište - umanjena je za 10 milijuna dolara. Njegov odvjetnik, Ricardo Sestero, rekao je da novac nije prioritet, nego je važno da Tom zaštiti svoj ugled. "Tom odbija tolerirati bilo kakve laži o sebi, koje bi njegova djeca ili unuci mogli čitati u budućnosti. Odlučan je ponoviti to svakome tko širi laži o njemu", izjavio je Bert Fields, još jedan od Tomovih odvjetnika.

Slaterova karijera je završena nakon ovog suđenja. Prodao je svoje umjetničko ime i ekskluzivna prava na sve svoje snimke.

Ovo nije bio prvi trač o životu Toma Cruisea jer je časopis The Express tvrdio 1998. godine da je glumčev brak s Nicole Kidman "licemjerna laž, napravljena kao poslovni dogovor ili po nalogu Scijentološke crkve". Glumac ih je tužio i također dobio spor.

Fratto: Tom nije gay, bio sam s njim u noćnom klubu

Ipak Johnny Fratto, koji je trenirao Toma Cruisea za njegovu ulogu u Boji novca, rekao je Telegraphu da vjeruje da glumac nije homoseksualac. Fratto je spomenuo svoj izlazak s Cruiseom u noćnom klubu u Chicagu u kojem ga se dojmio način na koji je zvijezda mamila žene pa nije primijetio ništa homoseksualno.

Nicole Kidman nerado komentira njihov brak

Glumica i bivša supruga Toma Cruisea je za New York Magazine komentirala njihov brak: "Biti u braku s Tomom Cruiseom s 22 godine je nešto o čemu uvijek nerado pričam jer sam sada u braku s čovjekom koji je moja velika ljubav. Ipak, udala sam se vrlo mlada i iz ljubavi, ali to što sam bila u braku s iznimno moćnim muškarcem spriječilo me od seksualnog uznemiravanja u filmskoj industriji."

Brak Toma Cruisea i Nicole Kidman bio je česta tema u medijima, piše Kurir.

