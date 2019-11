TODORIĆEVA KĆI I UNUKA POSTALE SU – MODELI! Jeste li ih primijetili? Žare i pale u spotu bosanske influencerice Hane

View this post on Instagram

Mi širimo ljubav i pozitivnu energiju, kod nas nema zloće niti loših misli, mi smo svi @opetnajljepsacollection ♥️ Upravo zbog te ljubavi odlučila sam da 20kn od svake prodane trenirke doniram udruzi za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom. Tamo sam nekada bila volonter….”Krila – terapijsko jahanje”♥️🐴 #photo @noxwille.visuals 🤗 #Zagreb #Croatia #MadeInCroatia #DušmaniŠicŠic