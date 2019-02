TKO JE ZOKI ŠUMADINAC? Nova Youtube zvijezda tvrdi da je tri puta klinički umro, nakon čega je dobio posebne moći

View this post on Instagram

Svakog minuta neko za sobom ostavlja ovaj svet. Čekamo u redu a da to ni ne znamo. Nikad ne znamo koliko ljudi je ispred nas. Ne možemo da izađemo iz reda. Ne možemo da odemo na kraj reda. Ne možemo da izbegnemo red. Zato, dok čekaš u redu – Učini sve da se svaki trenutak računa. Razdvoj bitno od nebitnog. Stvori što više trenutaka u kojima vreme zastane. Daj krila svojim talentima. Učini sve da usrećiš ljude koje voliš. Pravi velike stvari od malih. Napravi promjenu. Vodi ljubav. Zagovaraj mir. Uvek govori dragim ljudima da ih voliš. Potrudi se da se ni zbog čega ne kaješ. Potrudi se da svoj red – u redu, dočekaš spreman.