TKO JE RAZLJUTIO LANU JURČEVIĆ? Pjevačica objavila seksi fotku guze i poručila: ‘Poljubite me u dupe’

While you’re talking behind my back, feel free to kiss my ass 😘 A oni koji se žele družiti i gledati me u oči 😂, vidimo se sutra u Vodicama u 20h, a prekosutra u Šibeniku u 10h ujutro (točna lokacija na dnu objave). Pjevamo acoustic 🎤i mljackamo se 🌟s Beach BABE, iliti bič babom, koja će biti na akciji samo za vas -30% 🎉🎉🎉. @mylapiel Petak: VODICE, Obala Ive Jurićeva Cota 2, BIPA, 20h Subota: ŠIBENIK, Shopping centar City, BIPA, 10 ujutro

