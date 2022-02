Ivan Pažanin jedan je od najtraženijih hrvatskih kuhara, ali i najpoželjniji neženja današnjice. Naime, osim po bogatom kulinrskom iskustvu, hrvatska ga javnost pamti kao potencijalnog partnera pjevačice Jelene Rozge ili voditeljice i glumice Doris Pinčić. No, jedno je sigurno - on je u svom životu do sad javno ljubio samo jednu lijepu Solinjanku.

No, tko je uopće taj šarmantni Ivan Pažanin kojem niti jedna žena ne može odoljeti?

Krenimo redom.

Ivan je rođen u Splitu, 1984. godine, a ljubav prema kuhanju naslijedio je od majke i bake. Već je od malih nogu želio biti punopravni član majčine, ali i bakine kuhinje. I dobro da su mu to dopustile. Svoj "službeni" gastronomski put započeo je u ugostiteljskoj školi u Splitu. No, ljubav prema hrani sa sobom je svojedobno nosila i posljedice. Naime, Ivan je u mladosti imao problema s kilogramima. U jednom trenutku života imao je čak 120 kilograma.

O svojim problemima s težinom progovorio je i u showu Život na vagi u kojem je priznao kako se sve omaklo kontroli.

"Mislim da je i to malo genetski. A tu je i ona čuvena priča - kad bi baba došla, uvijek je mali gladan i to se malo izmaklo kontroli", priznao je, a kako i sam kaže - za skidanje debljine najzaslužniji je bio odlazak na brod: "Otišao sam jako mlad na brod, s 18 godina, a to je jako fizički naporan posao i ima 15 sati rada dnevno. Malo sam promijenio prehranu i pripazio, pa je u nekoliko mjeseci nestalo tridesetak kilograma".

Prvi mu je posao bio na ledolomcu u vodama Antartike. I sam kaže kako je na tom poslu radio gotovo 15 sati dnevno, a priprema hrane u situacijama u kojima višemetarski valovi ljuljaju brod, nije nimalo lagan zadatak. Zatim je svoj gastronomski put nastavio kuhanjem na jahti u Monte Carlu. U jednom mu je trenutku zafalilo kopno te je odlučio "okrenuti timun" i vratiti se u rodnu Hrvatsku. Zaposlio se na Hvaru, u restoranu Passarola.

Sa samo 22 godine, postao je chef, no priznao je kako mu to nije baš najbolje palo jer se nije potpuno izgradio kao ličnost pa nije mogao dobro obavljati svoj posao.

Nedugo zatim, počeo je raditi za "Red Bull" tim, a njegovim je jelima bila oduševljena i princeza od Monaka. Tijekom svoje karijere, kuhao je i brojnim slavnim osobama, uključujući glumca Johna Malkovicha, članove drugih kraljevskih obitelji, tenisača Novaka Đokovića i tim Formule 1.

Nakon višegodišnjeg iskustva u različitim domaćim i stranim kuhunjama, postao je šef kuhinje u restoranu "Don Dino” spremajući vrhunska jela. Javnost ga, dakako pamti i po sudjelovanju u poznatom kulinarskom showu "Tri, dva, jedan - kuhaj", u kojem se pojavio u svakoj sezoni, osim šeste. U sedmoj i osmoj sezoni postao je i član žirija.

Ipak, ono što najviše intrigira jest ljubavni život ovog poznatog neženje koji vješto skriva, baš kao što zmija skriva noge.

Iako ga se povezivalo s brojnim ljepoticama, sam je priznao samo vezu s lijepom Solinjankom Andreom Koprčinom. Ona se, naime, pojavila u sportu glazbenika Lukyja, "Djevojka čudnih očiju", a u to je vrijeme bila studentica prava.

Ivan i Andrea upoznali su se na radnom mjestu u Splitu te je između njih odmah planula ljubav. Zajedno su se pojavili i u spotu za pjesmu "Reći ćeš mi fala", klape Rišpet, u kojem su glumili da prekidaju.

Samo dvije godine nakon snimanja spota, Ivan i Andrea zaista su i prekinuli.

U više je navrata naglasio kako su ostali u dobrim odnosima jer razlog prekida nije bila treća osoba.

"Nisam neki ljubitelj otkrivanja privatnog života, ali moraš naći kompromis s novinarima, sa svima. To nosi svoju težinu... Mi smo sve to super izbalansirali, sad je sve to odlično", rekao je prije nekoliko Pažanin za tportal.

Nakon zgodne Solinjanke, povezivali su ga i s pjevačicom Jelenom Rozgom, no ona je demantirala sve glasine. Ipak, Story.hr doznao je od izvora bliskog zaljubljenom paru, da je dvojac nekoliko mjeseci uživao u sretnoj vezi koja se rodila u doba koronavirusa.

Nedavno je ponovno javnosti zagolicao maštu objavivši fotografije s Doris Pinčić na dodjeli nagrada Zlatni studio.

"Dalmatinko, ružo rumena, suzo mora, kamen i svod. Dalmatinko, za sva vrimena, imaš dušu, gizdavi hod", napisao je kratko uz fotografije zbog kojih su brojni zaključili da bi Doris i on bili savršen par.

Ipak, čini se kako mu je zasad srce u potpunosti ukrao samo jazavčar Pjer koji je u njegov životu ušao prije dvije godine i od onda mu je, čini se, najvjernije društvo.