'Tko će mi pomoći?': Snimka Ruben Van Guchtove nezgode zapalila društvene mreže

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (37), ujedno suprug hrvatske atletičarske legende Blanke Vlašić (42), gostovao je u belgijskoj emisiji De Slimste Mens ter Wereld kada je doživio nezgodan trenutak koji je izazvao smijeh publike. Naime, Van Gucht je zamalo pao sa stolca, a snimka tog trenutka ubrzo je objavljena na službenom Instagram profilu emisije.

“Tko će mi pomoći?”, našalio se Ruben dok je pokušavao održati ravnotežu, a ostali sudionici emisije odmah su priskočili kako bi mu namjestili stolac. Nakon što je situacija riješena, kratko je komentirao: “Kakva priča”, što je dodatno zabavilo gledatelje.

Šuškanja o privatnom životu ne prestaju

Njegova supruga, bivša svjetska prvakinja u skoku u vis Blanka Vlašić, nedavno je gostovala u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska, čime je prekinula višemjesečnu medijsku tišinu. Govorila je o životu nakon završetka karijere, o važnosti sporta za djecu te o projektima kojima se trenutno bavi.

Ipak, pažnju javnosti privuklo je nešto drugo – mnogi su primijetili da više ne nosi vjenčani prsten, što je ponovo potaknulo glasine o razvodu. Podsjetimo, Van Gucht je lani otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku. Par se vjenčao u svibnju 2022., a šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, dobili su sina Monda.

Nova otkrića o Rubenovoj navodnoj vezi

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy (34), koju se u medijima često povezuje s Van Guchtom, nedavno je dodatno zakuhala situaciju. U komentaru ispod jedne svoje objave poručila je da su ona i Ruben zajedno gotovo šest godina te da gotovo četiri godine dijele isti dom. Njezine riječi ponovno su pokrenule rasprave o stvarnom stanju odnosa između Rubena i Blanke.

