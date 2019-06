TJEDAN MOSLAVAČKE KUHINJE OTVORILA VEGANKA: Kad su vidjeli što je na meniju, kandidati se prepali: ‘Bilo me strah probati…’

Dubravka je vlasnica OPG-a i veganka koja se nada da će u emisiji srušiti predrasude o svom načinu prehrane

Kulinarski show „Večera za 5 na selu“ ovaj se tjedan seli u Moslavinu! Ondje ćemo upoznati pet novih natjecatelja koji će jedni druge pokušati osvojiti svojim izborom tradicionalnog jela. Prva je na redu za kuhanje vlasnica OPG-a Dubravka Vidmar iz Popovače pa slijede frizerka Marija Mlojo iz Kutine, ekonomistica Ena Petković iz Ilove u sastavu Kutine, svestrani Zoran Kramarić iz Kutine te poduzetnik Spomenko Vida iz Repušice. Dubravka je vlasnica OPG-a, veganka koja se prije tri godine iz Zagreba preselila u mjesto Stružec pokraj Popovače. „Ondje mi je postalo prebučno, previše stresno, htjela sam imati svoj mir, vrt, životinje, to neko okruženje gdje ću se osjećati ugodno“, rekla je Dubravka koja u emisiji želi srušiti predrasude o veganima i veganskoj prehrani.

A dok je Dubravka otišla po namirnice za večeru, njezini su gosti komentirali jelovnik „Više mi se to čini kao da je sve vegetarijansko, što nije baš ono što obožavam. Ali ako se zna dobro pripremiti, može biti ukusna i fina“, rekao je Spomenko, a Ena se baš veseli vegetarijanskoj večeri. „Vidim da u sastojcima nema mesa“, nije bila sretna Marija, a Zoran se nadao da mu neće ni nedostajati ako se sastojci dobro sjedine jedni s drugim. Dubravka je predjelo nazvala “Razreži, namaži, smaži”, glavno jelo “Nešto je divlje u zraku” te desert “Ups!!! Zlijalo se”…

Mesojedi protestirali

Integralne kiflice s raznim namazima Dubravka je odlučila poslužiti za predjelo, a u oblikovanju kiflica pomogla joj je kći Marijana, koju je mama naučila kuhati sva tradicionalna jela poput sarme, punjene paprike, lazanja, pizze dok nisu postali vegani i počeli to spravljati u drugim verzijama. Potom je Dubravka počela pripremati glavno jelo, a gosti nisu sigurni što će im poslužiti. „Ne znam točno što je seitan“, rekla je Marija, a i sve je zanimalo hoće li im se svidjeti taj seitan. Nakon što je napravila desert Dubravka je bila spremna za goste. Kad su ostali natjecatelji stigli, prvo su popili aperitiv, a ubrzo su počeli s predjelom. „Bilo me strah probati, nije mi se svidjelo – ni slanutak, ni kaša, nije moj tip prehrane i ne odgovara mi“, komentirao je Zoran, no ostali kandidati su bili više-manje zadovoljni što su probali nešto drukčije.

A kad je došlo na red glavno jelo koje je uključivalo seitan, Zoran također nije bio sretan. „Ne želim ja to probati. Mogu ja to jesti, ali to mene ne oduševljava“, rekao je dok im je Dubravka pokušala objasniti zašto nikad ne bi mogla pojesti neku životinju. Na radost domaćice, desert se svidio svima. Uslijedilo je ocjenjivanje. Zoran je dao ocjenu pet zato što jelo nije bilo po njegovu ukusu, Ena je dala sedam jer se nije naviknula na takvu prehranu, Spomenko pet jer je samo bio zadovoljan desertom, a Marija se odlučila za peticu jer večera nije bila ono što je očekivala. Hoće li sutra kod Marije u gostima mesojedi doći na svoje, a Dubravka ostati gladna pogledajte u novoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ u 21 sat na RTL-u!