TIA MAMIĆ OTVORILA DUŠU: ‘Mario i ja smo morali razgovarati s djecom o zločestim ljudima koji pišu neistine’

Tia kaže kako su se ona i Mario od samog početka dogovorili da si čuvaju leđa i da svoj dom i obitelj čuvaju od negative

Poduzetnica i supruga Marija Mamića, Tia, za Story je otkrila kako je samoizolacija utjecala na njihov brak, zašto želi biti uspješna poduzetnica te kako tračevi poji se povlače po medijima utječu na njezin obiteljski život.

“Mario i ja stalno smo u žurbi, oko djece, posla, stalno nekamo jurimo pa nam je ovo malo mirnije stanje uzrokovano koronom zapravo dobro došlo da malo stanemo i predahnemo s djecom. Naravno da je ta neizvjesnost koja se stvorila bila stresna, ali kad smo zajedno, sve je lakše”, kazala je za Story.

Tia je odgojena da bude samostalna i financijski neovisna žena.

“Financijska neovisnost u našem društvu izaziva podsmijeh, jer što ti imaš biti neovisna ako ti muž ima novca. Zar žena nema pravo biti rame uz rame svom partneru? Naslušala sam se takvih komentara na svoj račun od dana kada sam stupila pod svjetlo javnosti. Uvijek se komentirala torbica koju nosim, cipele koje imam, a sve se to dovodilo u kontekst muškarca s kojim sam u vezi.

Financijska neovisnost vrlo je važna

Nikada nisam doživjela da me pitaju kojim se to poslom bavim da si mogu sve to priuštiti jer, naravno, bez muškarca koji bi mi to kupio, sama si nikada ne bih mogla takvo nešto kupiti. E, pa upravo je zbog takvih situacija neovisnost, ako je moguća, vrlo poželjna jer ako već ljudi govore, važno je da sami znate kako stvari stoje”, pojasnila je.

Tiji smetaju neistine koje se po medijima povlače o njoj i njezinoj obitelji.

“Neistina i konstrukcija o mom životu bilo je stvarno mnogo. Naravno da se ja, kakva već jesam, sjećam svakog natpisa, svih titula koje su mi godinama pripisivali u medijima. Smeta li mi to? Naravno. Smeta mi činjenica da će moje dijete, ni krivo ni dužno, jednog dana sve to moći vidjeti, ako već i nije.

Ljute je i žaloste tračevi po medijima

Smeta mi što smo i Mario i ja već morali razgovarati s djecom o zločestim ljudima koji pišu neistine i što smo im zapravo već toliko rano morali objašnjavati ružnu stranu života koju nisam htjela da znaju, barem ne još. Znam da je naivno očekivati mir u svijetu i ljudsku dobrotu.

Taj sam dio dosta rano naučila, ali teško je prilagoditi se činjenici da te ljudi koje poznaješ ili ne poznaješ stavljaju u određene okvire i koriste se tvojim imenom kako bi stvarali ružne slike i priče o tebi, tvom partneru, obitelji. Ljudski je ražalostiti se ili čak i naljutiti na brojne priče o prevarama, svađama o kojima očito samo ti neki znaju detalje, a mi ostali doznamo iz medija i gradskih priča.

Žalosno je što živimo u društvu koje se hrani tuđom nesrećom. Ne bih htjela ponavljati sve te ružne stvari, jer time se samo vrtimo u krug, a Mario i ja smo se od samog početka dogovorili da nam to neće biti važno te da je jedino važno da si čuvamo leđa i da svoj dom i svoju obitelj čuvamo od negative. Mi istinu znamo”, rekla je za Story.