TIA MAMIĆ OTKRILA: ‘Moj devetogodišnji sin svaki mjesec daje novac za režije. To je za njega velika stvar…’

Tia Mamić je svom sinu počela davati džeparac kad je imao pet godina

Tia Mamić, supruga Marija Mamića i pokćerka Ljube Jurčića, na panelu “Gloria Talks” sudjelovala je u raspravi o financijskoj pismenosti i dotakla se, između ostalog, metoda odgoja koje primjenjuje nad svojim sinom Dominicom (9) kojeg je dobila s bivšim suprugom, košarkašem Chrisom Warrenom.

“Kada je imao pet godina počeli smo razgovarati o režijama. Tada sam mu davala džeparac u iznosu od simboličnih 20 kuna. Rekla sam mu da je to neka njegova plaća i da će mi on od te svoje ‘plaže’ davati 5 kuna za režije. Sjela bih s njim u kući i rekla sam mu ide upaliti svjetlo, otvoriti frižider itd. Rekla sam u da mora shvatiti da sve što on radi u kući košta, struja, voda, pričuva…”, kazala je Tia za Gloriju.

“On ne zna koliko koštaju režije, ali samim time što sudjeluje u kućanstvu to je za njega velika stvar i to s ponosom prihvaća”, dodala je.

Njezin sin je prošle godine osvojio srebrnu medalju na svjetskom natjecanju u matematici – Brainobrain World Competition u Dubaiju. Zbog svog uspjeha je pozvan i na prijem kod bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

