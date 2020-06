TIA MAMIĆ OTKRILA KAKAV JE ODNOS NJENOG SADAŠNJEG I BIVŠEG SUPRUGA: ‘Mario se našao s Chrisom da mu kaže jednu stvar’

Tia se nakon pet godina braka razvela od Chrisa, a ostali su u prijateljskim odnosima radi Dominica

Supruga Marija Mamića, Tia, samozatajna je poduzetnica koja rijetko daje intervjue, no ovaj put iskreno je za RTL Exkluziv progovorila kako je u drugome braku pronašla ljubav života.

Krajem godine, Tia i Mario proslavit će treću godišnjicu braka.

“Kad smo se Mario i ja upoznali radila sam na jednom projektu i bila sam totalno u modusu posla. Znači, uopće mi nije palo na pamet da ću se zaljubiti. Eto to se tako dogodilo. Mi smo zapravo odmah znali da je to – to”, kazala je.

Tia i Mario oboje imaju brak iza sebe, a ona s bivšim suprugom košarkašem Chrisom Warrenom ima devetogodišnjeg sina Dominica. Mario iz braka s voditeljicom Monikom Kravić ima dva sina, Josipa i Jakova.

Djecu odgajaju da rastu kao braća

“Djeca su stvarno divna i ja na njih gledam kao da su moja djeca. Ne pravim nikakvu razliku, isto kao što Mario ne pravi razliku između mog sina i njegovih sinova. Odgajamo ih da odrastaju kao braća”, rekla je Tia.

Ona se nakon pet godina braka razvela od Chrisa, a ostali su u prijateljskim odnosima radi Dominica. Najveća podrška u tome joj je, kaže, njezin sadašnji suprug.

“Mario se, kad smo ja i on tek krenuli, našao s Chrisom i rekao mu je da je on tu njegova produžena ruka, da on nije tu da njega zamjeni. Htio je da ga upozna, da vidi da je on dobar čovjek, normalan, da je tu za Dominica. Da može računati na njega”.