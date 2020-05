TIA MAMIĆ O SVOM DJETINJSTVU: ‘Nemam nikakav odnos s ocem, on je izabrao drugi put, a ja nisam htjela biti dio toga…’

Tia se nakon udaje za Marija Mamića u potpunosti povukla iz javnog života

Tia Mamić, supruga sportskog menadžera Marija Mamića i pokćerka političara Ljube Jurčića, u intervjuu za IN Magazin progovorila je o svom teškom djetinjstvu i odrastanju bez majke. Nakon udaje za Mamića, Tija se u potpunosti povukla iz javnog života i posvetila se obitelji.

‘Ne radim razliku između svog djeteta i Marijeve djece’

“Samim ulaskom u brak s Marijem je to zaista doseglo jedan nivo koji u tom trenutku nisam očekivala, ali više iz toga razloga što si ljudi daju za pravo da kreiraju moj život. Zapravo rade scenarije koji se zapravo nikad nisu dogodili, no nas dvoje smo se dogovorili da nećemo medijski odgovarati na te stvari nego da ćemo se potruditi da djecu i općenito nas maknemo od toga i da jednostavno sačuvamo našu sreću i zdrav razum”, ispričala je.

“Mario i ja funkcioniramo od samih početaka u svemu zajedno i o svemu pričamo. Mario je meni zaista najbolji prijatelj i s njim pričam i o temama koje su ženske teme, i koje nisu, pričamo o poslu, o djeci o ljubavi, o svemu”, dodala je. Tiji i Mariju ovo je drugi brak. On s bivšom suprugom, voditeljicom Monikom Kravić ima sinove Josipa i Jakova, a Tija iz braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominika. Tia tvrdi da ne radi razliku između svog djeteta i Marijeve djece.

“Pa nema neke razlike, mi ne radimo razliku, ja ju ne radim. Jako volim djecu i naša djeca su braća, samim time se apsolutno daješ u tu ulogu koliko se daješ i za svoje vlastito dijete, nema nikakve razlike. Ja Marijevu djecu obožavam, oni su divni i mi zaista živimo kao jedna lijepa obitelj”, rekla je.

Jurčić ju je posvojio kad je imala 12 godina

Tiji je majka umrla kad je imala samo 12 godina. Tada ju je posvojio Ljubo Jurčić i preuzeo brigu o njoj. “Moja majka je umrla kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana majka. Znači, kad kažem samohrana majka nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao. I nisam imala prazninu. I tu je došao i Ljubo koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali”, ispričala je.

S ocem, tvrdi, nije imala nikakvu komunikaciju. “Nisam imala nikakva odnos sa biološkim ocem, ne zato što ja to nisam htjela već je on izabrao neki drugi put, ja nisam htjela biti dio tog puta, ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga… Ljubo je preuzeo ulogu koja u našem društvu nije baš, ajmo to tako nazvati ‘normalna’. I ja sam mu jako zahvalna na tome, tu su naravno bili i moji baka i djed koji su nažalost isto umrli kada sam bila u pubertetu. Tako da smo ostali nas dvoje”, rekla je.

Tia se nakon upisanog studija ekonomije usavršavala u Americi kao vizualni menadžer. Surađivala je i s prijateljicom i vizažisticom Ladom Mitrašinović s kojom uskoro planira lansirati liniju krema, odnosno puder losiona koji, tvrdi, nedostaje na nađem tržištu.