THIEVERY CORPORATION NA OVOGODIŠNJEM INMUSICU: Američki elektronički sastav nastupa na OTP World pozornici

Riječ je o spoju duba, hip hopa, elektronike, dance glazbe i trip hopa

Američki elektronički kolektiv Thievery Corporation stiže na OTP World pozornicu ovogodišnjeg INmusic festivala, koji će se održati od 24. do 26. lipnja na jarunskim otocima u Zagrebu, najavio je organizator festivala.

Novi žanr elektroničke glazbe

Thievery Corporation osnovani su prije više od 20 godina, od samih početaka imaju vlastitu diskografsku kuću, a prodali su nekoliko milijuna albuma diljem svijeta. Tijekom karijere surađivali su s brojnim glazbenicima poput Davida Byrnea, Perryja Farrela, The Flaming Lipsa i brojnih drugih, te su nastupali na najpopularnijim svjetskim festivalima poput Coachelle i Lollapalooze.

Thievery Corporation su Rob Garza i Eric Hilton koji su tijekom svog glazbenog putovanja definirali novi žanr elektroničke glazbe – njihovu glazbu opisuju kao spoj duba, hip hopa, elektronike, dance glazbe i trip hopa. Objavili su deset studijskih albuma, a u sklopu promotivne turneje najnovijeg izdanja dolaze na ovogodišnji INmusic.

Pojačanje

Thievery Corporation pridružuju se impresivnom line-upu na INmusic festivalu #14 koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove i dr.

INmusic festival ove je godine dobio najveće priznanje od svog osnivanja, nakon što ga je čuveni britanski glazbeni časopis New Musical Express proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.