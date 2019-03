THE CURE ĆE NA OVOGODIŠNJEM INMUSICU NASTUPATI GOTOVO DVA I POL SATA: Kultni rockeri izvest će najveće hitove iz karijere

Organizatori su priopćili da je ‘The Cure’ zamolio INmusic festival prilagodbu vremenskog rasporeda nastupa izvođača na festivalu, kako bi mogli održati koncert u trajanju od dva sata i 20 minuta

Koncert jednog od najuspješnijih alternativnih rock bendova svih vremena “The Cure” na pozornici 14. INmusic festivala, koji će se održati od 24. do 26. lipnja na zagrebačkom Jarunu, trajat će više od dva sata, a donosi program najvećih hitova iz karijere legendarnih britanskih alternativnih rokera poput “A Forest”, “Boys Don’t Cry”, “The Love Cats”, “Lullaby”, “Just Like Heaven”, “Friday I’m In Love” i dr.

Dvaipolsatni koncert

“The Cure” su prije nekoliko mjeseci najavili turneju za 2019. godinu u slavljeničkom duhu 40. rođendana benda, koja je službeno započela nastupom u južnoafričkom Johannesburgu prošli tjedan. Na turneji, u sklopu koje dolaze i na jarunsku pozornicu ovoga ljeta, svirat će presjek hitova iz svoje karijere.

“The Cure je zamolio INmusic festival prilagodbu vremenskog rasporeda nastupa izvođača na festivalu, kako bi mogli održati koncert na INmusic festivalu #14 u trajanju od dva sata i 20 minuta”, priopćili su organizatori. “A Forest”, “Boys Don’t Cry”, “The Love Cats”, “Lullaby”, “Just Like Heaven”, “Lovesong”, “Pictures of You” i “Friday I’m In Love” samo su neke od njihovih pjesama koje ćemo slušati na glavnoj pozornici INmusic festivala ove godine.

Nakon Južne Afrike bend kreće na australsku turneju, gdje su između ostaloga najavili četiri rasprodana nastupa u Opera Houseu u Sydneyju. Također, “The Cure” će uz INmusic festival #14 biti i headlineri legendarnog Glastonburyja.

Jedan od najutjecajnijih rock sastava

“The Cure’ su nesumnjivo jedan od najuspješnijih alternativnih rock bendova svih vremena – uz preko 27 milijuna prodanih albuma, 13 izdanih studijskih albuma i više od 30 singlova, neosporna je činjenica da se malo tko osim Roberta Smitha i družine može pohvaliti da su oblikovali čitavi glazbeni žanr i utjecali na toliko glazbenika širom svijeta u istoj mjeri kao ‘The Cure”, stoji u najavi.

“Od prvog do posljednjeg albuma nisu razočarali publiku ni kritiku, a njihov novi album, četrnaesti po redu i prvi u proteklih deset godina je tek pred nama. Robert Smith je potvrdio da je album gotov, a za britanske medije je istaknuo kako je bend uživao u snimanju novog diskografskog izdanja nakon desetogodišnje studijske pauze”, dodaje se.

Na ovogodišnjem INmusic festivalu nastupit će “The Cure”, “Foals”, “Suede”, “Garbage”, “The Hives”, “LP”, “Santigold”, “Kurt Vile & The Violators”, “Frank Turner & The Sleeping Souls”, “Sofi Tukker”, “Peter Bjorn and John”, “Skindred” i dr.