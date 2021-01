‘TEŽAK JE, AL POŠTO NJEN JE LIČNO, JA I TAJ KOFER VOLIM…’ Preminula je Selma iz kultne pjesme Bijelog dugmeta

Selma je rođena u Zenici, a do smrti je živjela u Zagrebu

Žena iz jedne od najljepših balada Bijelog dugmeta, Selma Borić, umrla je u 92. godini. Tužnu vijest je na svom Facebooku objavio pjevač Željko Bebek.

On je uz dirljivu objavu podijelio i njihovu zajedničku fotografiju s proslave njenog 90. rođendana u kolovozu 2019. godine.

“Putuj, Selma. Počivaj u miru Božjem”, napisao je Bebek uz emoji crvenog srca.

Pjesmu “Selma” napisao je Vlado Dijak, a uglazbio ju je Goran Bregović.

Selma je rođena u Zenici, a do smrti je živjela u Zagrebu. Prije nekoliko godina gostovala u HRT-ovoj emisiji “Osmi kat” gdje je govorila o svom prijateljstvu s Vladom Dijakom.

Vlado joj nikad nije priznao ljubav

“Imala sam tad 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresirao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom pa mi je nosio kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u vlak. U tom je vlaku bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: ‘Selma, ne naginji se kroz prozor'”, ispričala je tada.

Selma je kazala i kako joj u početku nitko nije vjerovao da je pjesma posvećena njoj. Također, Vlado joj nikad nije priznao da je zaljubljen u nju, već je za njom patio četiri godine.

“On se nikad nije izjasnio, samo me gledao”, kazala je Selma.