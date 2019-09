TEŠKO RAZDOBLJE HRVATSKE GLUMICE: ‘Ustati ili odustati, a odustajanja nema, bolovanja za mame nema, predaha nema’

View this post on Instagram

Ima i takvih dana.. Dvanaesti dan bolesne djece, temperature, dječje bolnice, vađenja krvi, moje alergije koja divlja dok ja dojim pa ne uzimam agresivnije antihistaminike, nespavanje, svadba šogorice, na koju ne znam hoćemo uopće na kraju moći otići jer nikako da svi ozdrave… Ustati ili odustati, a odustajanja nema, bolovanja za mame nema, zamjene nema, predaha nema… . Hodam bolničkim hodnikom i samo zahvaljujem nebesima da imamo i bolnice, i liječnike, i gdje liječiti djecu, i što im dati da im bude bolje… I na kraju krajeva, da su mi djeca ipak bolesna par dana i znam da će biti bolje. Ali oči peku, kapci padaju, noge već popuštaju, i ne mogu a da ne poželim nasloniti se i zatvoriti oči, samo malo mira i malo sna. . #motherhoodunplugged #oujea #izdrzimarijana #motherofthree #boysmom #imadanakadmenema #josmalojosmalo #actress #actresslife #zenamajkaglumica