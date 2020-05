TEŠKO DA MOŽE LUĐE OD OVOGA: U srpskom realityju izbila najžešća svađa dosad; bijesnu Lunu iznosili van, dečko je smirivao pa razbio kameru

Treća sezona realityja traje već više od sedam mjeseci pa nije ni čudo što su neki natjecatelji počeli ‘pucati po šavovima’

Luna Đogani, 24-godišnja pjevačica, vratila se u reality show ‘Zadruga’ gdje iz dana u dan šokira svojim ponašanjem.

Nedavno je doživjela živčani slom zbog dečka Marka Miljkovića koji je također u vili. Iako su prekinuli vezu jer je on otkrio da je Luna prije nekoliko mjeseci bila u stanu bivšeg ljubavnika, uspjeli su se pomiriti.

No, jučer je ponovno izbila žestoka svađa između para. Luna je ponovno napravila scenu pred svima, i to zato što ju je dečko ignorirao.

Zamjerila mu je što nije obraćao pozornost na nju dok mu je pjevala, već ga je više zanimao rulet, piše Blic. “Pričaj sa mnom”, derala se na uho svoga dečka, dok su ju ostali natjecatelji ignorirali.

Nakon toga je počela histerizirati pa ju je otac Gagi Đogani pokušavao smiriti. Uzeo ju je i počeo izvlačiti van kuće, a onda se u sve uključio Marko pa se Luna počela opirati, urlati i mlatiti nogama i rukama.

Marko ju je pokušao smiriti, a ona mu je odgovorila: “Hoću da me razumiješ! Ne deri se na mene! Tebi je bitnija kocka od mene. Ja sam navikla da si ti uz mene. Što ti nisi? Ja ti pjevam ovdje pjesmu, a ti gledaš u kocku. Boli te k***c za mene! Ja sam tužna. Ne voliš me! Samo ti je bitna kocka”.

Nakon toga ju je odveo u hotel gdje je urlao na Lunu i stavio joj ruku preko usta: “Hoćeš se smiriti? Pijana budalo. Moraš li se tako ponašati? Znaš li gdje smo? Na televiziji! Rekao sam, tišina! Ima da se smiriš, a ne da praviš budalu od sebe”. Na to mu je ona odgovorila da može biti sretan samo s njom, a ne s nekom drugom djevojkom u vili.

Naposljetku su se uspjeli smiriti i legli zajedno u krevet. “Ja imam razlog da te ostavim. Hoćeš da ja us***m, pa da me ti ostaviš? Da te hoću ostaviti, ja bih te ostavio. Imao sam najveći razlog da te ostavim na svijetu i sada imam, ali neću te ostaviti! Kada to budem htio, to ću i napraviti… Sad, sutra, za pet minuta, deset minuta… Neću to napraviti. Točka. Što opet umišljaš?”, govorio je Marko Luni, piše Blic.