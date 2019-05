TEŠKI DANI ZA WOODYJA ALLENA: Slavnom redatelju u SAD-u okreću leđa, nitko više ne želi surađivati s njim

Otkad se našao u središtu #MeToo pokreta zbog navodnog zlostavljanja kćeri, s Allenom izdavači izbjegavaju suradnju

Američki oskarovac i redatelj Woody Allen, koji se uslijed optužbi da je zlostavljao usvojenu kćer suočio s prezirom kolega iz filmske industrije, ne uspijeva pronaći izdavača za svoje memoare, piše New York Times. Čini se da nitko ne želi objaviti nove memoare Woodyja Allena jer je u Americi stekao status “persone non grate”.

Boje se negativnog publiciteta

Po pisanju lista Allen je prošle godine svoju knjigu ponudio raznim izdavačima, no svi su je odbili zbog straha od “negativnog publiciteta” i od pokreta Me Too. Čelni ljudi u američkim izdavačkim kućama vjeruju da bi za njih suradnja s redateljem bila “pogubna”. Navodno je redatelj svoj projekt još prošle godine ponudio najvećim američkim izdavačima – HarperCollinsu, Hachetteu, Macmillanu, Simon & Schusteru i Penguin Random Houseu.

Otkad je pokret Me Too posvetio puno pozornosti njegovu navodnom zlostavljanju kćeri Dylan Farrow kad je imala sedam godina, Allen je u nemilosti izdavača premda je oslobođen optužbi. Brojni glumci i glumice, koji su ranije radili s Allenom distancirali su se od njega i rekli da s njim više ne kane surađivati.

Karijera u silaznoj putanji

Dugogodišnja Allenova prijateljica i spisateljica Daphne Merkin kaže da je na memoarima radio jako dugo te da oni vjerojatno nude i njegovu stranu priče. “Osobno ne vidim nikakav posao u njegovoj budućnost”, smatra urednik za nagrade Varietyja, Tim Gray, dodajući kako se nada da će mu povijest biti sklonija od aktualnog trenutka.

Zasad je želju za suradnjom pokazala španjolska produkcijska kuća Mediapro koja je s redateljem u veljači potpisala sporazum o snimanju novog filma, a izdavača za memoare će možda uspjeti pronaći u Francuskoj.