TEREZA KESOVIJA PODRŽALA JACQUESA: ‘Tko se to, u civiliziranom svijetu, usuđuje komentirati nečiju korpulentnost?’

Glazbena ikona se svrstala u ‘Jacques team’ i posvetila mu objavu na društvenim mrežama nakon neugodnosti koju je nedavno doživio

Tereza Kesovija na Instagramu je pružila podršku kolegi Jacquesu Houdeku koji je prije nekoliko dana progovorio o svojoj borbi s kilogramima i predrasudama s kojima se svakodnevno susreće.

“Od jučer imam potrebu napisati par riječi, zbog raznih komentara što sam pročitala nakon Jacquesove objave na društvenoj mreži, a koju objavu su prenijeli brojni mediji. Ovom objavom želim reći da sam ja ‘Jacques team’. Neću ponavljati ono što sam bezbrojno puta rekla o Jacquesu, a to je kako on istinski razumije ono što radi, a radi odlično. Sada prelazim na ono što me ponukalo napisati ovu objavu. Tko se to, u civiliziranom svijetu, usuđuje komentirati nečiju korpulentnost? Nisam nikada pročitala, a niti čula da bilo tko uvredljivo komentira korpulentnost umjetnika koji su stasom bili čak korpulentniji od Jacquesa, počevši od Orsona Wellsa, sira Petera Ustinova, Luciana Pavarottija…. Dragi Jacques, imaš moju ljubav i podršku i ti to znaš”, napisala je Kesovija na Instagramu uz fotku sa Jacquesom.

Ubrzo joj se u komentarima javio i pjevač koji nije ostao ravnodušan na njezinu podršku. “MOJA LJUBAV, to ste Vi. Hvala na podršci i razumijevanju! Nema riječi kojima mogu opisati poštovanje i ljubav prema Vama… No, to se ne opisuje, to se osjeća i živi, kao što nas Vi to svojim primjerom učite! VOLIM VAS “, napisao je.

Podsjetimo, Houdek je nedavno objavio poduži status na Facebooku u kojem je otkrio da su ga nepoznati ljudi posramili na plaži zbog debljine. U komentarima mu se kasnije javio muškarac koji ga je vrijeđao, a pjevač je objavio screenshotove njihove prepiske.