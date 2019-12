TEK SMO SAZNALI KOGA ĆEMO GLEDATI NA DORI, A VEĆ JE IZBIO SKANDAL: Ništa od Gorana Karana, prekršio je glavno pravilo

Pjevač se na natecanje prijavio s pjesmom s kojom je prije dvije godine nastupao u Visokom, što je protivno pravilima ‘Dore’

Nekoliko sati nakon što je objavljen popis natjecatelja koji će nastupiti na “Dori 2020”, glazbenik Goran Karan odlučio se povući iz natjecanja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije 2020., prenosi Slobodna Dalmacija. Naime, splitski pjevač na natjecanje se prijavio s pjesmom “My Legacy Love” s kojom je prije dvije godine nastupao u Visokom u Bosni i Hercegovini, što znači da je prekršio glavno pravilo “Dore” prema kojemu na natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene.

Osnovni kriterij je umjetnička vrijednost

Pjesme se odabiru isključivo prema kriteriju umjetničke vrijednosti, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela, a skladba može trajati najviše tri minute.

“Osnovni razlog zbog kojeg sam odlučio pjesmu “My Legacy is Love” poslati na “Doru” je to što sam htio da se iz naše lijepe Hrvatske čuje riječ ljubavi. Dok sam skladao pjesmu, uz glazbu su mi stihovi došli na engleskom jeziku. On je najpogodniji medij za međunarodnu komunikaciju”, rekao je Karan svojevremeno za Jutarnji list.

