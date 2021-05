TEK NA OVOJ SLICI VIDI SE NJENA PRAVA VISINA: Kim Kardashian ima samo 157 cm, što se dosad nije moglo zaključiti

Kim Kardashian visoka je 157, Kourtney 152, a Khloe 177 centimetara

Visina za ženstvenost nije presudna, a to dokazuje najpoznatija seks bomba današnjice.

Najpoznatija članica klana Kardashian, Kim naučila je s vremenom kako uz dobre poze i kut fotkanja sakriti činjenicu da je visoka samo 157 centimetara.

U najnovijoj objavi na Instagramu pozirala je uza zid u vojničkoj minici i mrežastom topu. Vidljivo je kako je na sebi imala minimalno šminke.

Moramo priznati da izgleda jako mlađahno.

Khloe je najviša sestra

Njezina sestra Kourtney visoka je 152 centimetara i najsličnija je Kim. U odnosu na njih, Khloe je pravi div sa 177 centimetara.

U najavi za prethodnu sezonu serije ‘Keeping Up With the Kardashians” sve tri su se slikale jedna kraj druge. Po slici se dalo zaključiti da su sve tri slične visine, što naravno nije istina.

Zašto je to tako, nećemo nikada doznati, vjerojatno je netko s E! kanala donio tu odluku.