TAYLOR SWIFT JE LAGALA?! Kim Kardashian objavila video koji će potresti glazbenu industriju

Kontroverzni stihovi Kanye Westa za pjesmu Famous, u kojoj među ostalim kaže da je on zaslužan za slavu Taylor Swift, još jednom su se našli na ‘tapeti’.

Nakon što je objavio pjesmu u kojoj se mogu čuti i stihovi: “Osjećam da bismo se Taylor i ja još mogli i poševiti. Zašto? Jer sam ja proslavio tu kuju”, Kanye je izjavio da je s Taylor u dobrim odnosima i da ju je nazvao i pitao može li upotrijebiti te stihove.

Ona je to opovrgnula, no nedavno je Kim Kardashian, Kanyeova supruga, objavila seriju Snapchat snimaka u kojima je snimala cijeli razgovor, a koja dokazuje da je Kanye stvarno zvao Taylor i pitao je oko spornih stihova.

No, nakon toga se oglasila i Taylor Swift, koja tvrdi da je sporno to što ju je u pjesmi nazvao kujom, a za to je nije tražio odobrenje u telefonskom razgovoru. Smatra da je objava snimke razgovora napad na njezin karakter i da je se želi prikazati kao lažljivicu iako su joj prešućeni ključni detalji pjesme za koju joj je Kanye obećavao da će joj se svidjeti, ali je na kraju ispala uvredljiva.

Snimku razgovora možete poslušati i sami, a prenosimo vam i odgovor koji je Taylor objavila na Instagramu: