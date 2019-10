TATJANA JURIĆ OTKRILA NA INSTAGRAMU: ‘Kupila sam grobno mjesto u Zagrebu i ruševinu u Dalmaciji’

View this post on Instagram

Kad me pitaju kakva mi je prošla godina bila, uvijek odgovaram isto: “Spektakularna, kupila sam grobno mjesto u Zagrebu i, s burazom i familijom, ruševinu u Dalmaciji.“ 🤣 Grobno mjesto ko grobno mjesto, trebat će kad tad 🙄 …A ova ruševina, koju već sad od milja zovemo “Kuća Mame Dragice” i kojoj sam ovoga ljeta, u ime svoje obitelji, postala vlasnica, uskoro će postati (nama) najljepša kamena kuća u Dalmaciji. Nalazi se odmah uz bok “Ćaćine (rodne) kuće” koju smo prije koju godinu, misleći da će mami dobro doći da pobjegne i od sebe i od drugih i od Alzheimera, uredili. Mama nikada, nikada nije došla i vidjela što smo od trošne djedovine uspjeli napraviti, ali zato će nas ova ruševina (koja će to ubrzo prestati biti), trajno podsjećati na to da se u životu broje samo oni trenuci u kojima nam život liči baš na ruševinu i zatim oni koji uslijede nakon njih, a koji sve to pretvaraju u – čistu ljepotu. I da, ovo je opet pomalo patetična objava, ali nakon zadnjih nekoliko godina, u jedno sam sigurna, fućkaš-ti-život-bez-patetike!!! Kakva će ljepoootica “Mamina kuća” postati, jedva čekam da vam familija Jurić pokaže! Za sada, svatko ima svoju ideju, od ćaće Jurića preko buraza i Nike, Žive i Zoje do Nine, arhitektice. Jedino, nikako da im objasnim da će na kraju i opet biti – po mom! I po Nikinom. 😋 Iiiii, još sam jednu veliku životnu lekciju naučila upravo prošle pretužne 2018-te: žene su najjače kad se sve ruši. Najjače! A ono što izgradimo nakon toga, (uz podršku najbližih, naravno) e to je, ljudi moji dragi, čisti – smisao života. ✔️🍀 “To malo života”, govorile su uvijek moja Mama i Baka. 😍 photo: @irena.kolic