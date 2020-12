TATJANA CAMERON TAJČI O ŽIVOTU U AMERICI: ‘Najteže mi pada kad mi sinove kritiziraju da ne govore hrvatski…’

‘Sinovi pohađaju nastavu online, kuhamo zdravu hranu, večeramo polako i uživamo u razgovorima za stolom. U slobodno vrijeme igramo se sa psićem Lunom, gledamo dokumentarce i čitamo knjige. Održavam online koncertiće i druženja i redovno se čujem s majkom na videopozivima’, ispričala je Tajči

Tatjana Cameron Tajči u intervjuu za Večernji list progovorila je o svom životu u Americi gdje se preselila na vrhuncu glazbene karijere u Hrvatskoj. Pop zvijezda 90-ih otkrila je, između ostalog, i kako provodi vrijeme u jeku pandemije koronavirusa.

“Osim nastupa i glazbe, ja se i inače bavim pisanjem i coachingom. Zadnjih mjeseci redizajnirala sam svoj brend music+story+coaching za wellbeing. Imam puno posla i vesele me mogućnosti da koristeći tehnologiju pomognemo jedan drugome da živimo zdrav život – i podržavamo emotivno i mentalno zdravlje. Tako da sam stalno okupirana kreativnim projektima koji su sami po sebi inspirirajući i fokusirani na pozitivu i optimizam. Sinovi pohađaju nastavu online, kuhamo zdravu hranu, večeramo polako i uživamo u razgovorima za stolom. U slobodno vrijeme igramo se sa psićem Lunom, gledamo dokumentarce i čitamo knjige. Održavam online koncertiće i druženja i redovno se čujem s majkom na videopozivima”, ispričala je Tajči kojoj je zbog pandemije otkazan dio turneje s njezinim showom “Waking Up In America”, ali i drugi zakazani nastupi.

‘Bol od gubitka supruga uvijek će biti prisutna’

“No ne bojim se. Prošla sam kroz puno situacija koje su me naučile da ne paničarim, nego u miru upotrijebim kreativnost i sposobnost adaptacije i prilagodim se uvjetima. Umjetnici su kreativni, tako da vjerujem da ćemo i kao ‘industrija’ zajedno pronaći nove načine da jedan drugome pomognemo prebroditi krizu. Na kraju, umjetnost je važna baš u teškim trenucima”, rekla je.

Tajči je prije tri godine ostala bez supruga Matthewa koji joj je bio veliki oslonac. “Matthew je bio izuzetan čovjek. Izuzetno jak, hrabar i pun ljubavi za druge. Nije se bojao. Kad je znao da je pred krajem, molio nas je da se ne predamo strahu i tuzi nego da i dalje pronalazimo radost i ljubav. Njegova vjera mu je davala mir, a onda je on taj mir i nama dao. Vjerovao je da ide u neku novu avanturu. Svejedno, jako nam fali, i bol od gubitka uvijek će biti prisutna”, kazala je.

Osmijeh na lice vratio joj je glazbenik David Langley. “David i ja smo se našli u glazbi i u spoznaji tuge gubitka voljenih osoba. On je jako otvoren čovjek, koji je puno propatio, a nije izgubio dječački duh, smisao za humor i iskrenu radost. Zrači mirom koji meni paše. Lijepo nam je. Voli moje sinove i oni vole njega. Zasad je tako kako treba biti”, ispričala je.

Ljubav prema glazbi prenijela je na sinove

Za svoje sinove kaže da su marljivi, brižni i zreli za svoje godine. “Svi krasno pjevaju, vole glazbu i sva trojica su jako kreativni. Dante studira virtual and immersive reality na Savannah College of Art and Design (poznatiji kao SCAD), Evan je upisao arhitekturu na istom koledžu, a Blaise je drugi srednje, svira bubnjeve u školskom Marching bendu i pohađa TV i broadcasting nastavu (uz ostale predmete.) Jako sam ponosna na njih”, rekla je Tajči.

Njezini sinovi, tvrdi, ne govore hrvatski, ali veseli ih učenje novih riječi.

“Pričaju malo s mojom mamom. Hrvatski jezik je jako teško naučiti, pogotovo zbog dijalekta. Ja doma govorim kajkavski, što ih onda zbuni. Lakše je obiteljima u kojima su oba roditelja iz Hrvatske i onima koji žive u blizini hrvatskih zajednica gdje postoje škole jezika i razne aktivnosti na kojima djeca mogu učiti. Ja nisam imala ni jedno ni drugo. A i radila sam puno radno vrijeme. Najteže mi pada kad ih kritiziraju da ne govore hrvatski. Onda tek gube želju da nauče. Inače mislim da je bez veze suditi druge, čije živote ne razumijemo”, poručila je Tajči.

