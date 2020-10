TARIK RASPLAKAO LEJLU DIRLJIVOM ROĐENDANSKOM ČESTITKOM: ‘Nepravdi i udaraca si izdržala i previše…’

View this post on Instagram

Prije 44 godine kao “palčica” odlučila je opstati…i ostati…i isto toliko godina uljepšavati ovaj svijet ljepotom,dušom i osmijehom…mojih 15 godina se utkalo u tih 44…nadam se da sam ti ih učinio prekrasnim kao i ti meni…pa neka te život ljulja i njiše godinama onako kako želiš…nježno,nepravdi i udaraca si izdržala i previše…sretan rođendan ljubavi💕💕🎂……….dama ispod ima tri godine…X 7…da ne bude zabune…i sto izgleda mlađe…🐶🦊… @lejla.filipovic @dollthepom 🌹🌹🌹🥂