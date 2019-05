TARIK FILIPOVIĆ VIŠE NEĆE VODITI ‘POTJERU’: Odlazi na dobro poznato mjesto; Kotiga: ‘Falit će nam, jako jako…’

Tarik se na jesen vraća u ‘Milijunaša’, kviz koji je vodio od 2002. do 2010.

Nakon 826 epizoda Tarik Filipović odlazi iz “Potjere” kako bi od jeseni ponovno vodio kviz “Milijunaš”. Dean Kotiga, lovac emisije “Potjera”, od kolege se oprostio na društvenim mrežama. “Danas je naš dragi-draži-najdraži Tarik snimio svoju 826. (!!!) i zasad posljednju epizodu ‘Potjere’, pa mu naručismo prikladnu tortu te okinusmo prikladnu fotku. Falit će nam, jako jako, ali dat ćemo sve od sebe da i od jeseni budemo što bolji možemo biti”, napisao je Kotiga na svom Facebooku.

Tarik je priznao da jedva čeka povratak u “Milijunaša”, emisiju koju je vodio od 2002. do 2010. godine. “Zaista sam uzbuđen, naježim se svaki put kad moja djeca na računalu igraju ‘Milijunaša’ pa čujem melodiju kviza”, rekao je za 24sata te dodao da bi bilo zahtjevno voditi dva kviza istovremeno. “Potjera’ mi je u najmanju ruku draga kao i ‘Milijunaš’, no bilo bi teško da paralelno vodim oba kviza s obzirom na to da se ‘Potjera’ snima četiri puta tjedno”, rekao je voditelj.