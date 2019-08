TARIK FILIPOVIĆ PROGOVORIO O TAJNI ‘MILIJUNAŠA’: ‘I ta formula ne pali samo kod nas, već i u čitavom svijetu’

‘Bilo mi je nezamislivo gledati ‘Milijunaša’ s drugom osobom u toj stolici’, priznao je Tarik

Voditelj Tarik Filipović u posljednjim je pripremama na Hrvatskoj radioteleviziji za najgledaniji TV kviz – “Tko želi biti milijunaš”, a koji se na male ekrane vraća u četvrtak, 19. rujna na HTV 1. Osim legendarnog “Milijunaša”, Tarik je šest godina vodio i “Potjeru”, a na pitanje koji mu je kviz draži, odgovara: “I ‘Milijunaš’ i ‘Potjera’ su mi najdraži kvizovi, od ukupno njih četiri – koliko sam ih imao prilike voditi… A kada sam trebao odlučiti vraćam li se u ‘Milijunaš’ – ne znam, osjećao sam se pomalo kao trener – s puno igrača – koji treba složiti momčad.. No, izabrao sam ‘staru’ ljubav, znate, čovjek se i u poslu zaželi promjene. A i nekako mi je bilo nezamislivo gledati ‘Milijunaša’ s drugom osobom u toj stolici…”.

TARIK I LEJLA ODVAŽNIM STYLINGOM UKRALI SHOW: U Sarajevo stigli Bandić, Veljača, ali i slavni oskarovac

Postao voditelj igrom slučaja

Kviz “Tko želi biti milijunaš?” Tarikov je prvi voditeljski angažman, a u toj se ulozi, kaže, našao sasvim slučajno. “Nisam ni sanjao o voditeljskoj karijeri – ali na poziv Maje Jurković i Laze Goluže otišao sam na audiciju za ‘Milijunaša’ i prošao… Zanimljivo, jedan moj susjed, koji je igrom slučaja živio i u Americi, pokazivao mi je fotografije – par mjeseci prije te audicije – i govorio o američkoj verziji ‘Who wants to be a millionaire’ i rekao mi kako taj kviz dolazi u Hrvatsku. ‘’To je rođeno za tebe!’’ – govorio mi je…. ma nije mi bilo na kraj pameti. No, kad su me pozvali na audiciju, odmah sam mu se pohvalio – na što je on odgovorio: ‘’Rekao sam ti – imao sam osjećaj, znam da ćeš proći..’ – I eto prošao sam, i nekako se u životu sve čudno, ali na kraju ipak posloži”, ispričao je.

VELIKI POVRATAK OMILJENOG KVIZA: ‘Tko želi biti milijunaš?’ ponovo na malim ekranima

‘Glumačko-pokeraški trening’

Tajna ‘Milijunaša’ je, tvrdi Tarik, u jednostavnosti. “I ta formula ne pali samo kod nas, već u čitavom svijetu. Voditelji su ti koji ga čine posebnijim, no recept je: jednostavno, a savršeno”, rekao je. Objasnio je i koji je recept za uspješno vođenje te kako uspijeva zadržati “hladan” izraz lica kako ne bi odao točan odgovor. “To je glumačko – pokeraški trening, ha, ha… Ponekad, kada nisam siguran u odgovor, mi je lakše, onda i ja samo ‘blejim’ u čovjeka i mislim si ‘možda je C, možda A…’, ali kada znam odgovor – eh onda moram ostati hladan… No, bilo je svega – čak sam bio uvjeren da znam točan odgovor, pa me natjecatelji iznenade svojim znanjem…”, ispričao je.

Na pitanje bi li se prijavio za ‘Milijunaša’ da nije glumac ili voditelj, odgovara: “Mislim da bih! Bih! Iako… mislio sam da jako puno znam, sve dok nisam upoznao svoje ‘lovce’ u ‘Potjeri’… Sada znam da to nije za mene …”. Otkrio je i koja novost nas očekuje u novoj sezoni. “Studio je noviji, savršeniji nego što je bio prije – spremni smo osvajati zajedno milijune četvrtkom u 20:05, u starom kvizaškom terminu Kviskoteke – i svi jedva čekamo start prve emisije!”, rekao je Tarik.