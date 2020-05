TARIK FILIPOVIĆ OTKRIO ŠTO JE SVE SPREMAN RADITI U NEDOSTATKU GLUMAČKIH ANGAŽMANA: Fanove je nasmijao do suza

View this post on Instagram

“MAGIC ACT SHOW”…u nedostatku predstava i snimanja nudim svoje baletne usluge🤪🤓😂😂…iskustva imam iz autorske predstave sa @rene_bitorajac i @lukavidovic_magician 🎭🧚‍♀️…svadbe,manja okupljanja,rođendani…politički skupovi i individualni pozivi isključeni 🦋🌟💰