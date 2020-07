TARA THALLER KAO VILA U BIKINIJU: Mlada glumica iznenadila fotkom na Instagramu, otkrila kako joj je na kampiranju

View this post on Instagram

kamp pun 🌸🌱💮🌿🌺☘️🌼, ali bome i 🐜🦋🐝🕷️🐛🦟🦗🐞💛 . . . . . #morning #sky #olivetree #plants #nature #camping #sun #summer #bikini #gardening #sea #summervibes #natural #vacation #relaxing #enjoying