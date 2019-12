TANJA ŠUSTIĆ SE SKINULA DO KRAJA: Pokazala je svoje golo tijelo uživo na TV-u, a ovako joj izgleda Instagram

View this post on Instagram

Pred Božić sam baš onako emotivna i strgana na sve strane pa se osjećam kao pjesnikinja. Zato sam smislila pjesmicu (ko me prati duže zna da su te pjesmice prije bila svakodnevnica dok mi nije nestala inspiracija). Jedna ljubavna za laku noć i slatke snove. Danas je srijeda sutra bit će četvrtak Ti si sada s nekom fuksom dok se ja ubijam u piti krumpiruši , shatzi shatzi baš mi fališ Da nemaš 500€ na zajam samo do prvog za mene ♥️ * 🥰dobro ne rimuje se baš ali bar je iskrena 100% #lakunoc #budisvojanajbojaverzija