TAJNI ŽIVOT MICHAELA JACKSONA: ‘Nakon seksa je otrčao u kupaonicu i vratio se kompletno našminkan, noseći svileni ogrtač’

Jackson je s kćeri Elvisa Presleyja bio u braku od 1994. do 1996. godine

J. Randy Taraborrelli, dobar prijatelj preminulog glazbenika Michaela Jacksona uzrokovao je lavinu reakcija kada su izašli detalji iz njegove knjige ‘The Magic and The Madness’. Posebno je zanimljiv dio koji se odnosi na ljubavni život preminulog ‘kralja’ popa i njegove supruge Lise Marie Presley. Jackson je s kćeri Elvisa Presleyja bio u braku od 1994. do 1996. godine.

Nije ga vidjela bez šminke

“Prvi put kad je nakon seksa upalila svjetlo, on je skočio iz kreveta i otrčao u kupaonicu kako ga ne bi mogla vidjeti. Vratio se 20 minuta kasnije, kompletno našminkan, noseći svileni ogrtač. Volio je nositi nakit u krevetu. Često su igrali seksualne igrice i glumili određene uloge, ali Lisa nikad nije rekla koje su to točno uloge bile”, napisao je u svojoj knjizi Taraborrelli.

Rekao je kako Lisa nikad nije vidjela supruga bez šminke.

“Lisa ga je jednom prilikom pokušavala iznenaditi, ali on bi svaki put vrisnuo: ‘Nemoj me gledati’ i odmah otrčao u kupaonicu”, otkrio je pjevačev prijatelj.