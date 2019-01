TAJNA PISMA PRINCEZE DIANE NA AUKCIJI U NEW YORKU: U prepisci s prijateljicom otkriva detalje iz svog braka s Charlesom

Riječ je o prepisci između Diane i njezine prijateljice Elizabeth Tilberis, tadašnje urednice britanskog magazina “Vogue”

Javna je tajna da je princeza Diana u svom braku s Charlesom bila nesretna, a sada su u javnost procurila i pisma koja to dokazuju. Dugo skrivana pisma koje je princeza Diana razmjenjivala s prijateljicom trenutno se nalaze na aukciji u New Yorku, piše Daily Mail. Riječ je o prepisci između Diane i Elizabeth Tilberis, tadašnje urednice britanskog magazina “Vogue”.

Pobrkala datume godišnjica

U jednom od pisama, Diana se nakon snimanja za “Vogue” zahvalila timu iz magazina na lijepom iskustvu. “Osjećam se opušteno u vašem okruženju. Hvala vam što uvijek mislite na mene”, napisala je.

U drugom pismu iz 1992. godine, u kojemu Diana piše o pojedinostima iz svog bračnog života, potkrala joj se mala pogreška. “Malo me strah da neće biti objavljenih fotografija za moj rođendan. Toliko je toga trenutno u zraku, moj 30. rođendan i 10. godišnjica braka – osjećam da je previše ove dame u medijima i to me plaši”, stoji u pismu. Stručnjaci koji su detaljno proučili sadržaj pisama uočili su da je Diana pobrkala datume važnih godišnjica. Naime, ona je rođena 1. srpnja, a za Charlesa se udala 29. srpnja.

Prekrasno prijateljstvo

“Korespondencija svjedoči o prekrasnom prijateljstvu koje se između njih dvije razvilo dok su surađivale na brojnim snimanjima za “Vogue”. Pisma dokazuju koliko je Diana cijenila vrijeme provedeno s Tilberis i ostalima”, rekao je glasnogovornik aukcionara. Diana je u prepisci bila iznimno ljubazna, a i jednom od pisama zahvalila je Tilberis na tome što je “propješačila pola Londona kako bi stigla do Kensingtonske palače”.

Tilberis je u veljači 1992. godine bila izabrana za urednicu magazina “Harper’s Bazaar”, nakon čega je preselila u SAD. Diana joj je u pismu čestitala. “Jako sam uzbuđena što započinješ novi život u Americi”, napisala joj je.

Elizabeth Tilberis umrla je 1999. godine u dobi od 51 godine.

Kako pišu britanski mediji, obožavatelji i kolekcionari za Dianina pisma spremni su izdvojiti od pet do sedam tisuća dolara.