SVI PRIČAJU O POMIRENJU S BRADOM PITTOM, A ONA LJUBI DRUGOG?! Jennifer uhvaćena na plaži s poznatim redateljem

Svjetski showbiz mediji u posljednje vrijeme raspisali su se o pomirenju Brada Pitta i Jennifer Aniston, no ako je suditi po paparazzi fotkama snimljenima u Meksiku, glumica ima novog dečka. Naime, Jennifer je snimljena na plaži u meksičkom Tulumu s dugogodišnjim bliskim prijateljem, poznatim redateljem Willom Speckom.

‘Imaju vrlo posebnu vezu’

Zbližili su se 2016. godine na snimanju komedije “Office Christmas Party”, a prvi put su zajedno snimljeni u rujnu kad ga je Jennifer poljubila u obraz nakon što su večerali s prijateljima u Los Angelesu. “Jennifer i Will imaju vrlo posebnu vezu i on je definitivno kandidat da joj postane nešto više od prijatelja. On je duhovit, suosjećajan, nježan, voli avanture i ambiciozan je, to su sve osobine koje Jennifer traži kod muškarca”, rekao je tada izvor za Women’s Day.

