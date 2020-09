SVI BRUJE O GAFU KAPETANA AMERIKE: Nakon što je slučajno objavio fotku spolovila, Chris Evans se našalio na svoj račun

Američki glumac Chris Evans za vikend je slučajno podijelio svoju golišavu fotografiju na Instagramu. Naime, na Storyju je objavio screenshot zaslona svog mobitela dok je igrao igricu, a u galeriji s fotkama bila je i jedna penisa u erekciji.

Iako je 39-godišnji glumac ubrzo izbrisao Story, bilo je prekasno jer su screenshotovi preplavili društvene mreže pa se njegovo ime odmah našlo u trendingu.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020