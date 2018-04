Bubalo često komentira hrvatske glazbenike i prema njima nije nimalo nježan. No, treba uzeti u obzir da su tri dame na koje se posljednje osvrnuo Splićanke, baš poput njega.

Splitski menadžer Ivan Bubalo ponovno je u svojoj objavi na Facebooku kritizirao domaću glazbenu scenu. Ovoga su se puta na repertoaru našle tri Splićanke: Severina, Lidija Bačić i Jelena Rozga.

No, za razliku od ostalih pjevača i glazbenika koje je dosad komentirao, prema njima je bio izuzetno blag.

“Uvažavam svačije mišljenje i ukus. Naučio sam “sto ljudi sto čudi”. Ali isto tako sam naučio, a pogotovo u svijetu, da su najrelevantnije brojke… kako god na stvari gledali.



E PA, TRI LIPE PJEVAČICE (NORMALNO – SVE SPLIĆANKE). Ovog momenta gore navedene pjevačice imaju VIŠE dogovorenih nastupa za ovo ljeto nego CIJELA URBANA scena (njih 23). Znači, svaka od njih ima i imat će više publike nego kompletna URBANA scena (to i tako znamo). A JEDNI I DRUGI I TREĆI RADE ZA PUBLIKU”, napisao je menadžer.

No, mnogi se nisu s njime složili. Glazbenik Ervin Baučić tako je napisao: “Umjetnost nije podložna mišljenju masa. Zabava o tome ovisi. Nemam ništa protiv zabave, ali ne bih imao ništa protiv da se jasno odvoje te kategorije.”

Ni ostali pratitelji Bubala nisu bili na njegovoj strani.

“Sve tri nisu jednoj Radojki Šverko ni do kolina, iako ona najvjerovatnije nema ni jedan nastup”, “One su dobre jedino za gledanje, a nikako za slušanje”, “Kakvi su to slavuji kojima glas ima rok trajanja koliko i stas? Budimo realni, ovo nisu pjevačice nego zabavljačice”, “Ne treba miješati kruške i jabuke! Ne mogu se logički niti uspoređivati sa umjetnicama poput Tereze, Radojke, Gabi, jer su one naprosto drugog zanimanja – obrtnice, i u tom fahu su najbolje i tu je Ivan Bubalo u pravu! Jedini problem što nemaju ni jednu pjesmu koja će ostati i postati evergreen jer su sve manje-više konfekcijski iste”, neki su od komentara.

Bubalo se osvrnuo i na skandal oko hrvatske pjesme za Eurosong, napisavši da su odgovorni za njega osramotili cijelu Hrvatsku. Naime, rumunjski pjevač Guez je tim Franke Batelić optužio za plagijat jer koriste isti beat.