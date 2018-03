I dance for you, only for youuuu 🎁🎉 ‘Kažeš mi, reci šta bi: Abu Dhabi Il Havana. A ja bi tebe, ništa drugo. Svake noći, svakog danaaaaa!’ #usneKoMilijunWatti ______________________________________ @hotmiamistyles Robica 😍 A na snimanje me vozi moja #SeatAteca @porscheinterauto.hr @seat_hrvatska

A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Mar 10, 2018 at 4:21am PST