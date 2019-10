SVAKA MAJKA BI GA ZA ZETA POŽELJELA: Palačinke su mu sjajne, ali on se ostavio tave i uhvatio mikrofona

Tihomir Kožina TIHY već je dugo na glazbenoj sceni, no malo tko zna da je njegov život isprepleten različitim poslovima te da je ovaj glazbenik često mijenjao zanimanja, ali ipak nikada nije odustao od glazbe.

Tako je u jednoj fazi života Tihy odlučio otvoriti palačinkarnicu u Zaprešiću. Nije se dugo zadržao u tom poslu, no svi su ga hvalili da su mi palačinke za čistu desetku.

”Istina je, dobar sam bio u spravljanju palačinki pa sam tako često morao i doma uzeti tavu u ruke i peći ih. U to mi je vrijeme sve bilo u znaku palačinki, ali to vam je tako kada ste glazbenik – uz mikrofon lovite se svega i svačega, a ja sam se eto u jednoj fazi života ulovio pečenja palačinki. Gotovo svi glazbenici imaju još neki posao i to vam je tako normalno. Ipak, sve što radim tek je posao, a glazba je ljubav”, kazao je Tihy koji se nakon singla ”Zaplešimo” vratio s novim hitom koji od prve sekunde potiče na gibanje i ples! ”Dođi bliže” brza je ljubavna, romantična pjesma kojom nam Tihomir predstavlja novi smjer u svom stvaranju, a uz to i novo umjetničko ime – TIHY.

Pod utjecajem modernijeg popa do izražaja dolazi njegov nevjerojatan vokal i odlične interpretacije, a glazba, koju zajedno s tekstom potpisuje Tihy, veselo priča o ljubavi.

Novi singl prati i spot u kojem je okupljena vrhunska plesna ekipa. Mateo Cvenić, sudionik ovogodišnjeg finala Plesa sa zvijezdama, višestruki državni prvak i polufinalist europskog plesnog kupa i Martina Ivanković, diplomirani plesni pedagog, sudionica u projektima Tvoje lice zvuči poznato, Supertalent i Voice te plesačica u raznim mjuziklima. Režiju potpisuje Dario Lepoglavec, a kao idealna lokacija za ovu plesnu priču poslužio je atraktivni Museum Katran. U spotu su sudjelovale i plesačice Dora i Mirna, vrsni harmonikaš i producent pjesme Davor Totović te Hrvoje Herček koji je odsvirao ukulele i trubu.

”U ‘Dođi bliže’ sam ubacio elemente raggaetona i nadam se da će svakoga potaknuti na ples, izmamiti osmijeh na lice i ispuniti pozitivnom. Prvi put sam se čak odvažio pjevati i na španjolskom, haha!”, kazao je Tihy koji sada kreće u osvajanje radijskih etera i publike!