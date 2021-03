SUPRUGA ŽELJKA KRUŠLINA KRUŠKE: ‘U bolnici je. Ima visoki šećer jer mu je korona ‘sjela’ na gušteraču…’

Željku je temperatura skočila preko 39 stupnjeva, a bilo ju je teško sniziti te je strašno kašljao

Glazbenik Željko Krušlin Kruška (65) tri se tjedna u svom domu borio s koronavirusom, a u tome mu je pomogla supruga Ivana Radeljac Krušlin (45) koja je imala blaže simptome od njega. On se već tjedan dana nalazi u bolnici Vuk Vrhovec, a kako se trenutno osjeća, otkrila je Ivana za Story.

ŽELJKO KRUŠLIN KRUŠKA NAKON BORBE S KORONAVIRUSOM, PONOVNO HOSPITALIZIRAN: ‘Skoro me šlag strefio…’

“I ja sam preboljela koronu, a zarazila sam se od Željka. No ja sam naspram njega imala ‘smiješne’ simptome, vrtoglavicu, temperaturu, mučnine i umor. Željko se baš pazio da se negdje ne zarazi, išao je samo na tržnicu i dućan, i družio se s dvojicom prijatelja iz kvarta. Prva četiri dana imao je blage simptome, glavobolju, hunjavicu i temperaturu malo iznad 37 stupnjeva. No, peti dan mu je postalo puno lošije”, kazala je za Story.

Željku je temperatura skočila preko 39 stupnjeva, a bilo ju je teško sniziti. On je danima ležao u krevetu te nije ništa mogao jesti. Počeo je i strašno kašljati, što bi ponekad trajalo po tri sata bez prestanka. Kruška je dobio upalu pluća te je završio u bolnici.

Nije bio na respiratoru

“Sreća je što je on ostao pozitivan i optimističan u glavi kroz sve to, stvarno je zahvalan pacijent, a liječnici i sestre u Vuk Vrhovac predivno paze na njega. Dobivao je doze kisika u bolnici i to mu je puno pomoglo, ali srećom nisu ga morali spojiti na respirator. Pio je i antibiotike. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji liječnika i medicinskih sestara izbjegao je još ozbiljnije komplikacije i na tome sam im puno zahvalna”, ispričala je Ivana.

Njoj je jako teško jer svog supruga ne može posjetiti zbog strogih epidemioloških mjera. Željko će, kaže Ivana, još neko vrijeme provesti u bolnici.

ŽELJKO KRUŠLIN KRUŠKA I NJEGOVA SUPRUGA O BORBI S KORONAVIRUSOM: ‘Strahovito je oslabio. Da nije bilo doktora…’

“Jako ga je iscrpila korona. Izgubio je oko deset kilograma. Sad mu pomalo daju hranu, a moraju mu još napraviti niz pretraga. Problem je što ima visoki šećer jer mu je korona ‘sjela’ na gušteraču. No, on je silno jakog duha. Kako ne može raditi na glazbi, čita knjige, rješava križaljke, a htio bi i da mu donesemo pribor da može slikati”.