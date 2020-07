SUPRUGA TEŠKO OZLIJEĐENOG RAJKA DUJMIĆA: ‘Stradao je na našu godišnjicu, išao mi je kupiti dar…’

Rajko i njegova supruga Snježana jučer su trebali proslaviti 38. godišnjicu dana kad su se upoznali

Rajko Dujmić teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer u popodnevnim satima u Starom Lazu. Hospitaliziran je s ozljedama glave i trenutno se nalazi na intenzivnom liječenju u KBC-u Rijeka. “Pacijent je i nadalje životno ugrožen te se poduzimaju sveobuhvatne mjere liječenja”, rekli su iz bolnice za Jutarnji list.

U induciranoj je komi

Rajko i njegova supruga Snježana jučer su trebali proslaviti 38. godišnjicu dana kad su se upoznali. Ona je već dva dana u riječkoj bolnici na Sušaku. “Ništa zasad ne znamo. Mogu samo reći da Rajko nije ispao iz auta, kako su pisali neki mediji. Čekam njegovog sina Tina da pokušamo doći do njega u Intenzivnoj jer ne možemo ući u bolnicu radi korone. Noćas je imao hitnu operaciju zbog krvarenja u mozgu, operiran je i dalje je u induciranoj komi i samo možemo čekati. Srećom, njegovo je stanje zasad stabilno”, ispričala je.

Rajko je, kako tvrdi, jučer u vrijeme nesreće vozio prema njihovoj vikendici u Starom Lazu u Ravnoj Gori jer joj je htio kupiti poklon za godišnjicu. “Rajka je sin Tin u srijedu prijepodne dovezao u Stari Laz, gdje sam ja od pretprošle nedjelje zbog radova na apartmanu. Mi smo se 29. srpnja prije 38 godina upoznali i htjeli smo taj dan provesti zajedno. Nas smo troje ručali u vikendici koja je već 32 godine naše mirno utočište, a uvečer smo planirali intimnu večeru u Delnicama”, rekla je Snježana Dujmić.

Zaslijepilo ga sunce?

Dodala je da su joj svjedoci nesreće ispričali da je Rajka u vožnji navodno zalijepilo sunce, no točan uzrok bit će poznat nakon policijskog izvještaja. U nesreći su mu slomljena dva rebra, no najviše mu je stradala glava. Susjedi su odmah pozvali hitnu pomoć i policiju, a kad je njegova supruga stigla na mjesto nesreće, on je već bio na putu za bolnicu. “Na mjestu nesreće susjedi su mi rekli da je do dolaska hitne pomoći Rajko bio pri svijesti, no tijekom vožnje prema Sušaku pao je u komu. Liječnici su mi rekli da je u komi jer ima krvarenje na mozgu i poduzeli su sve što mogu. Napokon se sve smirilo – i onda ovo. Ali bit će sve dobro. Jak je on. Ja sam uz njega”, ispričala je Snježana.

“Hitnoj je trebalo punih 45 minuta da dođe, a on je čitavo vrijeme tako ležao u nesvijesti. Izgleda da je ekipa bila na terenu, pa su zato kasnili. Kada su došli, zapravo su došli s neke intervencije, jer su vozili neku ženu. Nju su prebacili u drugo vozilo koje je potom došlo, a oni su zbrinuli Rajka Dujmića”, rekla je jedna od svjedokinja.

Susjedi u šoku

Dujmićevo vozilo iz provalije je izvučeno dizalicom. Prednji dio vozila u potpunosti je uništen, a vjetrobransko staklo je prolupano. Izgleda da mu se tijekom nesreće aktivirao zračni jastuk, ali samo na suvozačkoj strani. Zbog težine ozljeda policijski službenici nisu ga mogli podvrgnuti alkotestu. “Svi smo u šoku, znamo za Rajkove probleme otprije, ali nitko ne sumnja da je on krasan čovjek. Toliko je volio Ravnu Goru i Gorski kotar i time je ova tragedija još i veća. Nadamo se da će se oporaviti i da će sve biti kao prije. Sada je najvažnija da se probudi iz kome, zbog njega samog, ali i zbog njegove supruge Snježane koja je ovo, razumljivo, jako teško podnijela”, rekla je potresena susjeda.